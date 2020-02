Sommerhuse tredoblet i værdi siden 1992

Det har været en god investering, hvis du købte sommerhus, da Danmark vandt EM i fodbold.

Købte du sommerhus samme år, som Danmark vandt EM i fodbold, og beholdt det, har det med stor sandsynlighed været en rigtig god investering.

Det viser beregninger, som ejendomsmæglerkæden Nybolig har lavet ud fra Danmarks Statistiks tal over sommerhushandler fra slutningen af 1992 til 2019.

Gennemsnitsprisen for et sommerhus var på landsplan 327.000 kr. i året, hvor det danske fodboldlandshold kunne løfte EM-trofæet, mens den i dag, 28 år efter triumfen, ligger på 1.280.000 kr.

Altså en stigning på 300 pct., hvilket svarer til en gevinst på næsten en million kroner, hvis man tager udgangspunkt i den gennemsnitlige salgspris dengang og nu. Og det er ikke sikkert, vi har nået toppen endnu, siger Nyboligs direktør, Peter J. Mattsen i en pressemeddelelse.

»Over en periode på næsten 30 år vil man typisk se en pæn prisstigning, men vi har stadig ikke nået højdepunktet fra første kvartal 2008, hvor salgsprisen på et sommerhus i gennemsnit var oppe på 1.453.000 kr.,« siger Peter J. Mattsen i pressemeddelelsen.

Han påpeger, at der, med den fart sommerhusmarkedet har i øjeblikket, ikke er lange udsigter til, at prisniveauet rammer det før finanskrisen. Han ser især den øgede sommerhusbelåning, der trådte i kraft i 2018, som årsagen til væksten.

»Et sommerhus er som udgangspunkt et luksusgode, så billigere finansiering og et højere bundfradrag for udlejning, som vi fik i 2017, har stor betydning for alle de, som hidtil har tøvet med at kaste sig ud i et sommerhuskøb,« siger Peter J. Mattsen.