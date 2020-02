Nye lån med rekordlavt renteloft kan være en billig genvej til drømmeboligen i en af storbyerne.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

Nye lån med rekordlavt renteloft kan være en billig genvej til drømmeboligen i en af storbyerne. Den låntype betegnes som et sikkert lån og kan derfor bruges, selv om man har en relativt stor gæld.

Det er Totalkredit, der nu introducerer to såkaldte RenteMax-lån. Det ene har et renteloft på 1,5 pct i 10 år, det andet har et renteloft på 1 pct., og det løber i fem år.

Det betyder dog ikke, at man skal betale den rente her og nu. Renten på lånet med fem års rentesikring er -0,23, og med 10 års sikring er renten 0 pct.

»De nye rentelofter er lavere end forgængerne, og det gør lånene ekstra attraktive i en tid, hvor kreditstramninger mindsker det frie valg på lånehylderne,« mener privatøkonom i Arbejdernes Landsbank Brian Friis Helmer.

Siden starten af 2018 har der ikke været frit lånevalg for boligejere med stor gæld. Hvis boligen skal belånes med mere end 60 pct. og ens samlede gæld er mere end fire gange så stor som indkomsten, kan man ikke vælge lån med kortest rentebinding.

Er man i den situation, kan man altså bruge de såkaldte RenteMax-lån.

»Med nye og lavere rentelofter på både 5 og 10 år gør det lånet til et attraktivt alternativ i flere tilfælde,« mener Brian Friis Helmer.

Hvis man sammenligner F5-lånet med et RenteMax-lån er der visse fordele. Hvor renten på F5-lånet er låst fast i i fem år, får man løbende tilpasset renteniveauet på RenteMax-lånet, da renten fastsættes halvårligt.

Det optimale er, at man tilpasser sin tidshorisont efter, hvornår man skal have nyt renteloft. Brian Friis Helmer, privatøkonom, Arbejdernes Landsbank

»Man får altså glæde af, hvis renten falder, mens man har sat en prop i, at renten kan stige til mere end 1 pct. Omvendt er fordelen ved F5-lånet, at man er sikret mod rentestigninger indtil næste rentetilpasning,« siger Brian Friis Helmer.

Hvis man vil indfri lånet før tid, f.eks. hvis man skal flytte, kan man gøre det til kurs 100, men kun i forbindelse med refinansiering, som er i 2025 og 2030. I den mellemliggende periode kan kursen på et RenteMax-lån være både over og under kurs 100. Det er samme risiko, som man løber med flekslån.

»Det optimale er, at man tilpasser sin tidshorisont efter, hvornår man skal have nyt renteloft. Det samme gælder i øvrigt for rentetilpasningslån som f.eks F5-lånet,« lyder det fra Brian Friis Helmer.