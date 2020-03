Saxo Banks stifter og adm. direktør mener, at der kan være langt mere alvorlige kursfald i vente på aktiemarkederne.

Bankdirektør Kim Fournais, Saxo Bank, bryder sig langtfra om det nuværende aktiemarked. Og han finder det bekymrende, at investorer rådes til at købe op, alene fordi aktiekurserne er faldet fra all-time-high.

»Jeg frygter, at coronavirus kan få nogle grimme ting i det nuværende marked op til overfladen. Hvis vi begynder at se folk miste deres job, fordi folk eksempelvis ikke flyver eller går uden for en dør. Og priserne samtidig stiger, fordi der opstår udbudsproblemer med tommer butikker. Ja, så kan vi have meget store kursfald foran os,« siger Kim Fournais

Han pointerer, at de negative renter har drevet folk til at investere i aktier uanset deres risikovillighed.

»Og de forbliver investerede, til de bliver bange. Sker det, risikerer vi at se en meget voldsom bevægelse ud igen, som vil forstærke et kursfald. Derfor kan jeg godt blive lidt bekymret lige nu, når rådet til investorerne mange steder er ”køb, køb, køb”, alene fordi kurserne er faldet fra all-time-high,« siger Kim Fournais.

Dermed slutter han sig til flere andre erhvervsmænd, der de seneste dage har advaret om, at effekten af coronavirus kan blive langt større end, markedet har indpriset. Såvel medstifteren af Saxo Bank Lars Seier Christensen som storinvestor og forfatter af flere investeringsbøger Lars Tvede har sagt, at de lige nu holder sig fra at købe nye aktier.

Kim Fournais siger, at de sidste års høje kursstigninger ikke mindst skyldes centralbankerne.

»Det marked, vi ser lige nu, er i virkeligheden ret absurd, fordi den vækst, vi har, er finansieret med billig gæld. Vi har en kæmpe asset-boble, fordi der er lånt penge ud på helt grotesk lave renter til virksomheder og lande. At Grækenland kan få penge for at låne ud, giver ingen mening,« siger Kim Fournais.

Han peger på Japan i 1980’erne som skræmmeeksemplet, der minder om den nuværende situation.

»Her var hele væksten også gældsfinansieret. I 1989 var Nikkei i 40.000, nu er det i 20.000. Hele fremgangen var finansieret af gæld, uden at man lavede de reformer, der skulle give den nødvendige vækst. Jeg siger ikke, det går sådan, men jeg tror, man skal være forsigtig,« siger Kim Fournais.

Hvad har du selv gjort?

»Jeg har alle mine penge investeret i Saxo Bank, hvor jeg har skudt flere penge ind i forbindelse med købet af BinckBank. Jeg er ikke ude at investere ekstra i markedet lige nu.«