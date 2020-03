Brat kursfald gør ondt: Så stor er regningen til boligkøberne

Kursfaldene på realkreditobligationerne begynder nu for alvor at gøre ondt.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

Efter endnu en blodig dag på rentemarkederne står boligkøberne nu til en ekstra regning. Og regningen er bygget op på få dage.

Det skyldes, at kursen på de to 30-årige 0,5 pct.-obligationer er faldet brat fra kurser tæt på 100 til omkring 91. Dermed er kurstabet for stort, hvis man vil have et boliglån.

Denne miniberegning illustrerer problemstillingen tydeligt. Før Danmark for få dage siden blev lukket ned, kunne man få et afdragsfrit 0,5 pct. lån til kurs 97,2. Det gav en restgæld på 1.055.000 for hver mio. kr., man lånte.

Hvis man skal have et tilsvarende lån i dag, er kursen 91,7. Dermed bliver obligationsrestgælden 1.119.000 kr. altså 119.000 kr. mere end det beløb, man skal låne.

Netop derfor er det slut med at vælge 0,5 pct.-lån. Og et 1 pct.-lån er noget dyrere.

Hvis lånet er med afdrag, er den månedlige ydelse steget med 120 kr. efter skat, mens afdraget er faldet med 170 kr.

»Over hele lånets løbetid koster det nye 1 pct. lån 70.000 kr. mere end for blot to en halv børsdage siden. Vores anbefaling nu er naturligvis at optage et 1 pct.-lån,« siger boligøkonom i Nordea Kredit Lise Nytoft Bergmann.

Overgangen fra 0,5 til 1 pct.-lån har naturligvis også konsekvenser for boligkøbere, der vil have et lån med afdragsfrihed.

Rentestigningen betyder her, at boligkøbere skal betale 300 kr. mere om måneden efter skat.

»Det lyder muligvis ikke som noget stort beløb, men hvis der er tale om et realkreditlån på 2 eller 3 mio. kr. som man har måned efter måned i 30 år, bliver det alligevel til mange penge,« siger Lise Nytoft Bergmann.

For et lån på 1 mio. kr. betyder rentestigningen derfor, at boligejeren skal betale 84.000 kr. mere over hele lånets løbetid.

Ikke engang 1 pct.-lånene er i topkurser længere. Lånet med afdrag ligger i kurs 96,65. Uden afdrag er kursen 1 point lavere - altså tæt på smertegrænsen, der er 95.