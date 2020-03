Da coronakrisen brød ud, kunne man bruge sin afbestillingsforsikring, når der var to uger til afgang. Sådan er det ikke længere. Forbrugerrådet Tænk kalder det problematisk.

De store forsikringsselskaber lader nu kunderne hænge længere i uvished om, hvorvidt de kan få pengene tilbage for den planlagte rejse. Selskaberne vil først tage imod afbestillinger, når der er 72 timer til afgang.

»Vi har justeret vores praksis fra 14 dage til 3 dage. Det har vi gjort, fordi vi lige nu får rigtig mange kundehenvendelser. Derfor har vi valgt at tage de mere akutte sager først. Det vil sige dem, som har tre dage til afrejse. Dette letter presset, og alle kunderne får dermed en hurtigere service,« siger Rasmus Ruby-Johansen, skadedirektør i Topdanmark.

Trygs konstituterede pressechef Susanne Lindhage siger, at man prioriterer de kunder, der lige nu har mest brug for det.

»På grund det usædvanligt store pres, der har været på telefonerne de seneste uger, og fordi udviklingen inden for corona ændrer sig fra dag til dag, besluttede Tryg for et par uger siden, at vi først tager stilling til, om afbestilling kan dækkes, når der er 72 timer til afrejse,« siger Susanne Lindhage.

Afdelingsdirektør Vagn Jelsøe, forbrugerrådet Tænk undrer sig. Lige nu er Udenrigsministeriets rejsevejledning låst fast til efter påske. Dermed er der ikke noget, der ændres.

»Jeg synes, man sætter folk i en svær situation, når de først kan få behandlet sagen om deres økonomiske udestående så tæt på afgang. Danskerne rejser så meget, at også helt almindelige lønmodtagere, hvis økonomiske vilkår kan have ændret sig markant de seneste uger, har bestilt en dyr rejse for hele familien,« siger Vagn Jelsøe.

Hvis der er tale om en pakkerejse, der skal dækkes af rejsebureauet, er situationen en anden.

Her giver de store rejsebureauer mulighed for at flytte eller afbestille rejser frem til den 13. april, som er den periode, Udenrigsministeriet foreløbig har fastfrosset Rejsevejledningen i mindst orange, hvor alle unødvendige rejser frarådes.