Hver dansker skal bruge knap 7.000 kr. på hoteller, restauranter, oplevelser og madindkøb, hvis hullet efter seks måneder uden udenlandske gæster skal lukkes.

Corona har ikke bare lukket danskerne inde. Virussen har også lukket udenlandske gæster, turister, forretningsfolk og andet godtfolk med penge på lommen ude.

Og det koster.

Ifølge en gennemgang af nationalregnskabet, som Danske Bank har lavet for Finans, lagde udlændinge, som ikke har bopæl i Danmark, 38,2 mia. kr. på danske hoteller, restauranter, sommerhuse, supermarkeder, forretninger og mange andre steder fra april til september sidste år.

Penge, som efter al sandsynlighed kommer til at mangle de selvsamme steder i år.

»Turisme er en vigtig del af dansk økonomi, og det er en meget stor del af den samlede efterspørgsel, der forsvinder, hvis der ikke kommer udlændinge til Danmark i sommerhalvåret. Det bliver et kæmpe slag mod økonomien, ingen tvivl om det,« forklarer cheføkonom i Danske Bank, Las Olsen.

Hvis det beløb skal lukkes af de ca. 5,7 mio. danskere, som ifølge Danmarks Statistik boede i landet i 1. kvartal, så er det et forbrug på 6.700 kr. fra hver. Høj såvel som lav.

Det kan lyde som en stor regning, og det er det også.

Men danskerne rejser samtidigt udenlands i samme periode, og her brugte vi sidste år 26,5 mia. kr. i samme periode. Forudsat, at feriebudgettet bliver kanaliseret direkte over i hjemligt forbrug, er hullet dermed nede på 11,7 mia. kr., hvilket reducerer mer-forbruget til lidt over 2.000 kr.

»Vi kan lukke en stor del af hullet, omkring to-tredjedele, så på den måde er det et plaster på såret. Men det er ikke de samme ting, vi køber, så der vil stadigt være butikker på Strøget, der vil mangle kunder. Samtidigt er mange af dem, der kommer, tyskere, som flytter i sommerhuse, så det er ikke kun København, der bliver ramt,« siger cheføkonomen.

Det er ifølge Las Olsen »helt umuligt« at sige noget om, hvordan danskerne vil agere den kommende sommer, fordi der som i mange andre sammenhænge med corona ikke er nogle fortilfælde at måle op imod.

»Når vi kommer til sommer, og hvis det stadigt er umuligt eller uforsvarligt at rejse sydpå, er det oplagt at se sig om efter sommerferie i Danmark, og så må man gå ud fra, at markedet for sommerhuse vil blive støvsuget. Men hvordan den økonomiske kabale går op, må vi vente og se,« siger Las Olsen.