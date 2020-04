Aktuelt handler det 30-årige afdragsfrie 1,5 %-lån over kurs 100 i Realkredit Danmark.

Det danske marked for realkreditobligationer er tæt på at være vendt tilbage til udgangspunktet med rekordlave renter inden coronakrisen. Chokbølgen, som en overgang sendte det 30-årige fastforrentede lån uden afdrag med en rente på 2 pct. i spil, er aftaget markant.

Så meget, at 1,5 pct.lånet uden afdrag lige nu bliver handlet til en kurs over 100. Dermed kan der blive lukket for lån i denne obligation, når dagen er omme. Sker det, vil det fastforrentede lån med en rente på 1 pct. være det toneangivende lån - både med og uden afdrag.

»Rentechokket tilbage i marts måned fortsætter dermed at aftage i styrke i takt med, at kreditpræmierne kører ind på de finansielle markeder og investorerne har fået mere mod på tilværelsen. Denne positive udvikling kan især tilskrives de mange initiativer fra centralbankerne – herunder de store opkøbsprogrammer – som har været med til at sikre bedre likviditet på markederne,« skriver Christian Hilligsøe Heinig, der er cheføkonom i Realkredit Danmark, i en kommentar.

Cheføkonomen kalder rentefaldet for en »håndsrækning« til de danskere, som i den kommende tid vil hjemtage et realkreditlån. Beregninger fra realkreditinstituttet viser, at den samlede ydelse efter skat over 30 år for et lån på 1 mio. kr. er faldet med 90.000 kr., siden renten på boligmarkedet i Danmark toppede omkring den 20. marts.

»Hvis renterne i den kommende tid falder en spids mere, vil der igen blive åbnet op for konverteringsmuligheder for danskerne,« lyder det fra Christian Hilligsøe Heinig.

Den seneste tids rentefald ændrer dog ikke på, at boligmarkedet er presset i øjeblikket, understreger Christian Hilligsøe Heinig.

»De første meldinger fra boligmarkedet i marts og ind i april peger på et stort fald i aktiviteten på ca. 30 pct. Presset på boligmarkedet ventes at fortsætte de kommende kvartaler, og der er udsigt til faldende boligpriser for 2020 som helhed. Udfaldsrummet for boligpriserne er for tiden stort – det afspejles også i de mange prognoser for dansk økonomi,« skriver Christian Hilligsøe Heinig, der peger på, at prognoserne svinger mellem en negativ vækst på 3 pct. og ned til minus 10 pct.