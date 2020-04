Første tal siden nedlukningen: Her er boligmarkedet hårdest ramt

Boligmarkedet rammes nu for alvor af lavere handelsaktivitet, viser nye tal. Men det er muligvis kun begyndelsen.

Interessen for at købe hus og lejlighed er den seneste måned faldet mærkbart. Det viser netop offentliggjorte tal fra Boligsiden.dk for marts. Dermed har coronakrisen allerede sat sit tydelige præg på boligmarkedet, og især for ejerlejligheder er opbremsningen stor.

I marts 2020 blev der solgt 1.288 ejerlejligheder. Det svarer til, at handelsaktiviteten er faldet med 19,8 pct. den seneste måned og med 17,3 pct. sammenlignet med marts 2019.

For parcel- og rækkehuse var faldet på 5,3 pct. over den seneste måned og 5,9 pct. sammenholdt med samme måned året før.

Men faktisk kan interessen for at købe ny bolig være endnu lavere, end tallene antyder. Det var nemlig først onsdag den 11. marts, at Mette Frederiksen lukkede Danmark ned.

»Første halvdel af marts var således stadig præget af optimisme og fremgang på boligmarkedet, mens situationen så helt andeledes ud i sidste halvdel. Det har holdt hånden under den samlede handelsaktivitet i marts, og på den baggrund forventer vi et yderligere dyk, når tallene for april bliver offentliggjort,« skriver Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea Kredit, i en kommentar.

Ejerlejlighedsmarkedet i de store byer er hårdest ramt. I København er der blevet solgt 22 pct. færre ejerlejligheder i marts end i februar, og i Aarhus og Aalborg er nedgangen på hhv. 32 pct. og 25 pct.

På landsplan ligger nedgangen på knap 20 pct.

»Efterspørgslen på lejligheder er styrtdykket den seneste måned, og de dyreste områder er hårdest ramt. Stiger renten, eller falder boligpriserne, slår det hårdt igennem på ejerens økonomi, når der er tale om en bolig til 3, 4 eller 5 mio. kr.,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Hvert eneste år i det forgange årti har vi ellers set, at handelsaktiviteten på boligmarkedet er taget markant til i marts. Men i år ser det altså stik anderledes ud, og coronavirussen er den altoverskyggende årsag.

Også Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, forventer, at tallene for marts blot er begyndelsen på en endnu større nedgang.

»Ét er, at den økonomiske usikkerhed er mærkbart øget med stigende ledighed. Noget andet og mere praktisk er, at den seneste tids nedlukning har besværliggjort fremvisninger, hvilket vil kunne ses i handelstallene over de kommende måneder. Markedet er langtfra gået i stå, hvilket vi heller ikke kommer til at opleve, men vi har ikke set bunden endnu,« skriver han i en kommentar.