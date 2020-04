Giganterne Unilever og P&G melder om markante ændringer i vores indkøb, når vi ikke længere kommer så meget ud.

Jagten på toiletpapir blev det første store tema, da coronakrisen ramte Danmark midt i marts. Men at vi er hjemme det meste af tiden har påvirket vores indkøb på andre måder, rapporterer Wall Street Journal.

Globalt kan de to giganter bag mange varer i supermarkedet – Unilever og P&G – nemlig tydeligt mærke en anden slags efterspørgsel end normalt.

Der bliver købt mere sæbe til at vaske hænder og rengøring generelt, fortæller Unilevers topchef i England, Alan Jope, men der er også blevet købt masser af vaskemiddel ind. Der er altså kommet mere fokus på hygiejne og desinfektion – men omvendt gør vi ikke lige så meget ud af at vaske os som normalt.

P&G’s finansdirektør i USA har således meldt om et mærkbart lavere salg af shampoo og deodorant. Og fra L’Oréal lyder det, at vi også har skruet ganske meget ned for indkøbet af makeup. Det globale salg faldt i årets første kvartal med otte procent, og uden for Kina har det primært været i marts, der har været ændringer i folks hverdag.

Med lukkede restauranter er der selvsagt godt gang i take-away-branchen, men der bliver også solgt ekstra mange færdige supper, kop-nudelretter og andre måltider, der er nemme at tilberede, fortæller Unilever.

Til gengæld er der ikke så meget grund til at købe vand på flaske, når man mest er hjemme. Evians ejer Danone kunne melde om et fald i salget af vand på 7,4 pct. i årets første kvartal.

Og toiletpapiret? Det har der også været en anden efterspørgsel på, når vi er hjemme hele dagen, og ikke på vores arbejdsplads, fortæller papirproducent Kimberly. Arbejdsgiverne køber typisk den billige variant – hvorfor spendere for meget her? – mens vi som forbrugere selv vælger toiletpapir i blødere og højere kvalitet. Derfor har Kimberly måtte lægge det normale produktionsmønster om.