Ældre boligejere vil have 30 års afdragsfrihed

Det kræver en vis friværdi, hvis man vil have længere afdragsfrihed end 10 år.

Det kan lyde som en selvmodsigelse, men det er ganske vist. Specielt ældre boligejere vil have lån med 30 års afdragsfrihed.

Det er der gode muligheder for under visse betingelser. En af dem er, at restgælden i boligen ikke må overstige 60 pct.

»Mange ældre kan godt lide de 30 afdragsfrie år, da det giver tryghed. Hvis boligejerne vælger et lån med kun 10 afdragsfrie år, skal der en ny kreditvurdering og vurdering af ejendommen til, hvis afdragsfriheden skal forlænges yderligere,« siger boligøkonom i Nordea Kredit Lise Nytoft Bergmann.

Hos Nordea Kredit kalder man sit lån Frihed30, og det er et rentetilpasningslån på enten tre eller fem år. Hos Realkredit Danmark kaldes lånet FlexLife.

Og lånene har opnået stor popularitet. 10 pct. af lånene i Nordea Kredit har været Frihed30, siden lånet blev introduceret for to år siden.

Et tilsvarende billede oplever Realkredit Danmark med sit FlexLife-lån, oplyser cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig.

Der er nu udstedt lån af den type for ca. 40 mia. kr. i Realkredit Danmark. Til sammenligning er der udstedt FlexKort-lån for 30 mia. kr. Dette lån får ny rente hvert halve år.

Hos Nordea Kredit vælger hele 34 pct. af kunderne over 70 lånet med 30 års afdragsfrihed. Kun 1 pct. af de yngre vælger lånet. Det er der primært to grunde til, mener Lise Nytoft Bergmann.

For at få afdragsfrihed må man højst have boligen belånt med 60 pct. Det kræver en stor friværdi, der oparbejdes over årene – enten ved afdrag, stigende boligpriser eller en kombination af de to.

Yngre boligejere har ikke i samme grad opsparing i murstenene. Samtidig vil mange yngre boligejere afdrage på gælden, mens de stadig har en høj løn. Har de brug for afdragsfrihed til at få banklånet hurtigere væk, er det ofte nok med 5-10 afdragsfrie år.

Frihed30 er populært over hele landet, men i Nordea Kredit er udbredelsen størst på Sjælland og med Nordsjælland og Københavns Omegn helt i top. I Nordsjælland er 14 pct. af de lån, Nordea Kredit har udstedt de seneste ca. to år, således et Frihed30 lån, mens det er 12 pct. i København og omegn.

»Normalt oplever vi ikke problemer, når boligejerne skal have forlænget afdragsfriheden ud over de 10 år. Men tanken om, at man måske ikke kan få det, er selvfølgelig ikke rar. Derfor giver de 30 afdragsfrie lån stor tryghed,« mener Lise Nytoft Bergmann.