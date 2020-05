Så meget længere skal du arbejde, hvis din pensionsformue falder 10 eller 20 pct.

Stadig mere af danskernes pensionsopsparing står i markedsrente, hvor opspareren selv bærer risikoen for kurstab. Og fald kort før pensionen kan blive dyrt viser nye beregninger fra ATP.

Lene Andersen, f. 1964, skriver om privatøkonomi og investering for Finans. Hun er uddannet på Danmarks Journalisthøjskole og har skrevet om alle facetter af den finansielle sektor i over 20 år. Hun har for nylig taget HD1 på CBS. Efter et kort stop i Danske Banks informationsafdeling arbejdede hun 14 år på Dagbladet Børsen, før hun skiftede til Morgenavisen Jyllands-Posten i 2003. Lene har en fjern fortid i en væddeløbsstald og mener stadig at kunne spotte vinderne. Fodbold ser hun helst live på Alten Försterei hos FC Union Berlin.

Nye beregninger fra ATP viser, at en pensionsopsparer skal indstille sig på at arbejde flere år længere eller øge indbetalingerne kraftigt, hvis der barberes 10-20 pct. af opsparingen tre år før folkepensionen. Sidste mulighed er at leve for færre penge som pensionist.

»Har man en meget høj pensionsopsparing, har man måske bedre råd til at have en stor del af sin opsparing i markedsrente med de kursudsving, det giver. Men mange med en mere moderat opsparing og få år til pension bør nok overveje, om risikoen er passende i forhold til, hvor meget de har råd til at tabe,« siger Michael Jørgensen, ATP’s analysechef...