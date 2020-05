Stadig færre sikrer sig mod tab på pensionen

Efter en række gode aktieår med faldende rente køber færre og færre danskere garanti mod tab på deres opsparing til alderdommen.

Lene Andersen, f. 1964, skriver om privatøkonomi og investering for Finans. Hun er uddannet på Danmarks Journalisthøjskole og har skrevet om alle facetter af den finansielle sektor i over 20 år. Hun har for nylig taget HD1 på CBS. Efter et kort stop i Danske Banks informationsafdeling arbejdede hun 14 år på Dagbladet Børsen, før hun skiftede til Morgenavisen Jyllands-Posten i 2003. Lene har en fjern fortid i en væddeløbsstald og mener stadig at kunne spotte vinderne. Fodbold ser hun helst live på Alten Försterei hos FC Union Berlin.

Mens konturerne af en gigantisk global krise rejser sig, har der aldrig været færre, der er sikret mod tab på pensionen. Kun Alm. Brand tilbyder nu gammeldags pensionsopsparing med garanti mod tab. Og stadig færre af de ældste opsparere har tilkøbt en garanti til deres pension i markedsrente.

Prisen for at købe sikkerhed er nemlig, at opsparingen bliver mindre værd år for år, fordi den sendes over i obligationer, hvor afkastet er lavere end inflationen. Pensionsøkonom Carsten Holdum, PFA Pension, mener, at lavrentesamfundet giver pensionisterne et meget ubehageligt dilemma...