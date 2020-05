Selvom man taber penge på at sætte sine penge i kryptovaluta, kan man ende med et skatteregning, viser ny afgørelse.

Danskere, der sætter penge i bitcoins og andre kryptovalutaer, kan ende med en uventet skatteregning, selvom spekulationen i de digitale valutaer har givet et negativt afkast. Det skriver revisionshuset BDO i sit nyhedsbrev Depechen på baggrund af en ny afgørelse fra Landsskatteretten.

I afgørelsen slår Landsskatteretten fast, at gevinster og tab ikke bliver opgjort efter et såkaldt nettoprincip. Gevinster skal opgøres som personlig indkomst, mens tab kun kan fradrages som et såkaldt ligningsmæssigt fradrag.

Sagen tog sin begyndelse i 2017, da en investor begyndte at handle med 37 forskellige kryptovalutaer. Nogle af handlerne gav gevinster, men samlet set havde investoren tabt 216.335 kr. Efter afgørelsen fra Landsskatteretten skulle dertil lægges mere end 9.000 kr. i skat.

»Det giver ingen mening,« lød det fra investoren i en klage over den oprindelige afgørelse fra Skattestyrelsen.

I revisionshuset peger man på, at situationen er opstået, fordi der ikke er nogen lovgivning i forhold til investeringer i kryptovalutaer.

»Det er absurd, at man kan tabe penge og så ende med at få en skatteregning. Men jeg er ikke overrasket over det, for det måtte ske, når der ikke er regler, som regulerer dette område,« siger Henning Boye Hansen, der er chefkonsulent i BDO.

Fordi der ikke er nogen regler på området, bliver det behandlet efter de normale regler inden for skattelovgivningen. Det vil sige, at gevinster bliver beskattet som personlig indkomst, men tab skal behandles som et ligningsmæssigt fradrag. At noget er et ligningsmæssigt fradrag, betyder groft sagt, at det ikke kan fratrækkes en bestemt indkomst som f.eks. befordringsfradrag. Samtidig har det en lavere skatteværdi.

»Jeg synes ikke, at det er rimeligt. Man burde lovgive sig ud af problemet, og det kan kun gå for langsomt. Jeg tror, at man har været tilbageholden, fordi man tænkte, at interessen ville gå i sig selv igen. Men det er der ikke udsigt til, og derfor skal man lovgive på området,« siger Henning Boye Hansen, der venter, at flere vil ende med en skatteregning, selvom de reelt har tabt penge.

»Det er nyttesløst at klage over det, for som reglerne er lige nu, giver det ikke mening at klage. Man må nok i stedet tilrettelægge sin investeringsstrategi, så man handler i det håb, at man rent faktisk kan opgøre et nettotab. Men her taler jeg nok for døve øren, for det er nok sjældent skattemæssige overvejelser, der ligger til grund for ens investeringsstrategi,« siger Henning Boy Hansen.

Han påpeger dog samtidig, at det ikke er sikkert, at man kan slippe for et skattesmæk på et tab, hvis man f.eks. handler med færre kryptovalutaer.

»Resultatet kan være anderledes, men det er svært at vurdere ud fra den konkrete afgørelse fra Landsskatteretten,« siger han.