Glasloft, gildesale og gyldne guitarer er bare noget af det, der adskiller nogle af de mere særprægede boliger fra alle murermestervillaerne og parcelhusene på boligmarkedet.

Det er i hvert fald ikke alle danske hjem, der kan prale af en kælder med hvælvede lofter, en indendørs pool eller en kæmpe glaspyramide midt i stuen.

Det skriver boligsitet Boliga.dk, der har fundet nogle af de mest specielle hjem - fra Nordjylland, til Fyn og Lolland og helt til hovedstadsområdet - som lige nu er til salg for både helt store millionbeløb til de mere moderate.

Amerikansk træhus, Virum

Foto: Home Virum

“Woodstock” i Virum nord for København ligner ikke umiddelbart et gennemsnitligt dansk hus. Det er nemlig et 267 kvadratmeter stort amerikansk træhus med seks værelser og en have med en “svømmesø” i natursten og et vandfald.

Huset koster 13,9 millioner kroner - og for det beløb får du udover en helt masse træ også en forgyldt guitar på gavlen med i handlen.

Se huset her

https://www.boliga.dk/bolig/1665110/brovaenget_21_woodstock_2830_virum

Opulent præstegård, Ronæs

Foto: Estate Strandstoft A/S - Middelfart

“Rosenholm” på Fyn var engang præstegården i Ronæs, men i dag er det en opulent bolig på intet mindre en 785 kvadratmeter.

Der er både blevet plads til et indendørs poolområde med en grotte, vandfald og spa oveni i et kæmpe master bedroom med marmorkamin og et aktivitetsrum med billard og bordtennis.

Du kan købe det for ti millioner kroner.

Se huset her

https://www.boliga.dk/bolig/1659359/ronaesvej_8_5580_noerre_aaby

Pyramidehus, Taastrup

Foto: Nybolig Skiffard og Simonsen A/S - Taastrup

Måske har bygherrerne været en tur forbi Louvre i Paris for at hente inspiration, i hvert fald har det her 429 kvadratmeter store hus i Taastrup en glaspyramide midt i hjemmet.

Udover det velbelyste midtpunkt med eksotiske planter er der også en indendørs svømmepøl.

Hele molevitten kan blive dit for 6.595.000 kroner, ifølge Boliga.dk.

Se huset her

https://www.nybolig.dk/villa/2630/hegnstoften/105574/120033

Nedlagt landsted, Horslunde

Foto: Mæglerfirmaet Henrik Ejby

På det nordlige Lolland tæt på Nybølle Strand ligger det nedlagte landsted “Petersminde”: En 530 kvadratmeter stor pragtejendom, hvis tre længer med kobbertag er blevet gennemgribende restaureret.

Hjemmet har blandt andet en kæmpestue med loft til kip og udsigt til naturen fra et stort glasparti foruden et luksuriøst marmor-badeværelse med nedsænket karbad.

Det er til salg for 5.975.000 kroner.

Se huset her

https://www.boliga.dk/bolig/1665669/bulbrovej_47_4913_horslunde

Omorikavej 14, Hjallerup

Foto: Home Dronninglund

En kæmpe kælder med hvælvinger indrettet som gildesal med bar, dart og bordtennis er noget af det, der adskiller denne villa i Hjallerup nord for Aalborg fra mængden.

Den 271 kvadratmeter store bolig har også en dobbelt garage med et fitnessrum og hele otte værelser.

Det kan blive dit for 4.995.000 kroner.

Se huset her

https://www.boliga.dk/bolig/1662920/omorikavej_14_9320_hjallerup