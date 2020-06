Prisprognoser opjusteres: Der sælges flere boliger end før coronakrisen

Boligmarkedet er kommet sig overraskende hurtigt. En bolig, der i 2019 kostede 2.035.000 kr., vil være 2.061.000 værd i løbet af 2021, hvis prognoserne holder.

Boligsalget boomer. Salget ligger nu 30 pct. over niveauet før coronakrisen, viser endnu ikke offentliggjorte tal fra Boligsiden. Både vismænd og banker står nærmest i kø for at opjustere prisprognoserne.

Størst optimisme er der hos Realkredit Danmark, der netop har revideret sin prisprognose til et fald på blot 0,3 pct. i år. Tidligere var forventningen et fald på 1 pct.

Også Det Økonomiske Råd har netop opjusteret sin prognose til et fald på knap 2 pct. I april forventede rådet et fald helt op til 11 pct. Det svarer stort set til faldet efter finanskrisen, hvor der blev barberet knap 13 pct. af boligpriserne.

Som alle aktørerne på boligmarkedet er vismændene overraskede over, hvor hurtigt boligmarkedet har fundet fodfæste igen efter corona-chokket den 11. marts.

»Der er sket en overraskende hurtig genopretning,« konstaterer Det Økonomiske Råd.

At priserne falder 1 eller 2 pct. i år er ingen katastrofe for et boligmarked, der har været begunstiget af fremgang i flere år. Priserne vil formentlig stige næste år. Det Økonomiske Råd forventer en stigning på 3,1 pct.

Det betyder, at en bolig, der i 2019 kostede 2.035.000 kr., vil være 2.061.000 værd i løbet af 2021. I bankerne har man ikke troet på, at boligpriserne ville falde dramatisk på grund af krisen. En af dem er Arbejdernes Landsbank.

»Et prisfald på 3 pct. er væsentligt tættere på vores vurdering,« mener Anders Christian Overvad, der er økonom i Arbejdernes Landsbank.

»I forhold til finanskrisen er boligbyrden historisk lav. Efter finanskrisen var den historisk høj,« konstaterer han.

Det er endnu engang sommerhusene, der trækker salget op. Aktiviteten på det marked er dobbelt så høj som sidste år. Men det er ikke den eneste forklaring, påpeger cheføkonom i Realkredit Danmark Christian Hilligsøe Heinig.

»For første gang overstiger salget af parcelhuse niveauet før nedlukningen i marts. Markedet for ejerlejligheder overstiger niveauet fra før nedlukningen,« siger han.

De mange salg har også haft betydning for priserne, der har stabiliseret sig i april og maj.

Nykredit vil formentlig også revidere sin prisprognose.

»Det er en meget overraskende måde, boligmarkedet er kommet tilbage på,« siger chefanalytiker i Nykredit Mira Lie Nielsen.

I Nykredit har man i modsætning til både vismænd og konkurrenter et negativt syn på 2021. Usikkerheden er stadig stor.

»De seneste par måneder har med stor tydelighed vist, at rigtig meget kan ændre sig på kort tid,« siger Mira Lie Nielsen.