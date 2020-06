Nationalbanken advarer: Coronavaccine kan udløse kraftigt prisfald på sommerhuse

Danskernes rejsevaner kan være afgørende for udviklingen på sommerhusmarkedet, lyder det fra Nationalbanken.

Festen på sommerhusmarkedet kan blive afløst af tømmermænd. Og tømmermændene kan blive udløst af en vaccine mod den nye coronavirus. Sådan lyder det fra Nationalbanken i en analyse af coronapandemiens indvirkning på boligmarkedet.

»Et muligt risikoscenarie består i, at den gunstige udvikling på markedet for sommerhuse bliver afløst af et tilsvarende fald. Hvis husholdningernes forbrug af ferierejser vender hurtigt tilbage, eksempelvis hvis der hurtigt udvikles en vaccine, vil der kunne forekomme en hurtig stigning i antallet af sommerhuse til salg med kraftige prisfald til følge,« skriver Nationalbanken i analysen, hvor det bliver påpeget, at markedet for sommerhuse har skilt sig ud under coronakrisen.

Mens handelsaktiviteten og priserne på huse og ejerlejligheder faldt fra marts til maj og efterfølgende har rettet sig, har det stik modsatte været gældende på markedet for sommerhuse. Her er blev der i maj solgt det højeste antal sommerhuse i mindst 16 år. Ifølge tal fra den finansielle sektors interesseorganisation, Finans Danmark, faldt antallet af sommerhuse, som var til salg, fra 8.403 efter påsken til 7.152 i slutningen af maj.

Det svarer til et fald på 15 pct.

»Den stigende interesse for sommerhuse i denne tid kan afspejle, hvordan nogle danske husholdninger som følge af smittefare og forbeholdne rejsevejledninger erhverver sig sommerhuse i Danmark i stedet for at tage på ferierejser til udlandet,« skriver Nationalbanken.

I Nordea Kredit deler man ikke opfattelsen af, at en vaccine og ændrede rejsemønstre er en risiko for markedet for sommerhuse.

»Der er ikke lavet nogen undersøgelse, der viser, at det er pga. corona, at folk har købt sommerhuse. Det var en udvikling, der begyndte inden coronavirussen kom, da salget allerede var højt inden,« siger Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea Kredit.

Hun vurderer, at de største risikofaktorer for sommerhusmarkedet er stigende ledighed og stigende renter.