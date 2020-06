Sommerhusene stikker ud, men maj blev den bedst sælgende måned for hele boligmarkedet i 10 år, viser nye tal.

Intet kan stoppe danskernes glubende appetit for sommerhuse. På blot et år er sommerhussalget fordoblet, eller mere præcist: I maj blev der solgt 93 pct. flere sommerhuse end i samme måned sidste år, viser Boligsidens nye markedsindeks.

Der bliver nu solgt flere sommerhuse end ejerlejligheder, og det er ikke sket i 10 år. I sidste måned blev der solgt 2.132 sommerhuse og 1.558 ejerlejligheder. Også i april blev der solgt flere sommerhuse.

Og det er langt fra slut endnu, lyder det fra ejendomsmæglerkæden Home.

De foreløbige salgstal for juni viser en fremgang på 173 pct. i forhold til sidste år.

»Udviklingen på sommerhusmarkedet er vild og overraskende. Der er sket et yderligere løft fra maj til juni. Juni er den bedste salgsmåned for sommerhuse i Homes 30-årige historie - inklusive de vilde år først i 0’erne, da flekslånene kom på banen,« siger kommunikationskonsulent i Home, Henrik Hauthorn Jensen.

Timingen for fremgangen er bemærkelsesværdig, mener han.

»Hvem ville have troet, at det skulle være en krise, der for alvor fyrede op under boligmarkedet og ikke mindst sommerhussalget,« lyder det fra Henrik Hauthorn Jensen.

I Danmarks største realkreditinstitut Nykredit har man også noteret sig den overraskende timing.

»Man kan nemt få det indtryk, at danskerne shopper sommerhus, som var det ethvert andet forbrugsgode. Kan vi ikke komme på ferie i udlandet, så skal vi da have os et sommerhus,« siger Nykredits chefanalytiker Mira Lie Nielsen.

Appetitten på sommerhuse har været opadgående i flere år og nåede rekordhøjder i begyndelsen af 2020. At salget nu er eksploderet, kommer altså som en overraskelse for både ejendomsmæglere og realkreditinstitutter.

Selv om fremgangen på boligmarkedet i høj grad er drevet af sommerhusene, er der også positivt nyt på parcelhusmarkedet. Der blev solgt knap 5.000 parcel- og rækkehuse i maj. Det er 38 pct. flere end i april og 3 pct flere end sidste år.

Salget af ejerlejligheder er faldet beskedne 2 pct. på et år. Men også for ejerlejlighederne har juni, som ikke er med i Boligsidens tal, været en god måned. I Home har man solgt 16 pct. flere i juni end i samme måned sidste år.

Samlet set har maj været en historisk måned med i alt solgte 8.682 boliger. Det er det største antal på en måned i 10 år, oplyser kommunikationsdirektør hos Boligsiden Birgit Daetz.

»Det er overraskende, at det sker midt i en krisetid, hvor ledigheden stiger,« mener Birgit Daetz.

Der er stor forskel på, hvor i landet fremgangen har været størst. I enkelte kommuner er salget endda gået frem, mens coronakrisen var på sit højeste.

»Om det forsætter, afhænger i høj grad af, hvad der sker, når hjælpepakkerne stopper, og hvordan en eventuel yderligere stigning i ledigheden vil påvirke danskernes boligplaner,« siger Birgit Daetz.