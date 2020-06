Se kortet: Her fylder de sikre boliglån mest

I de fleste af landets kommuner fylder fastforrentede lån nu mest, viser nye tal fra Nationalbanken.

De sikre boliglån vinder større og større indpas rundt om i Danmark. Mens de fastforrentede realkreditlån i 2015 ikke fyldte mere end 50 pct. i nogen af landets kommuner, er udbredelsen nu steget så meget, at de fastforrentede lån nu udgør størstedelen af realkreditlånene i 59 af landets 98 kommuner. Det viser nye tal fra Nationalbanken.

»Det er hele 35 kommuner mere end for blot et år siden. Udviklingen er et resultat af det seneste års rentefald, som har øget danskernes appetit på lån med fast rente i forbindelse med omlægninger af eksisterende lån og optagelse af nye lån. Mange har derudover valgt at øge deres fastforrentede lån i forbindelse med konvertering til en lavere rente,« skriver Nationalbanken.

I maj steg realkreditlån med fast rente med 8,7 mia. kr., mens realkreditlån med variabel rente gik tilbage med 0,7 mia. kr.

»Boligejerne viser en ekstremt vedholdende vandring over mod mere rentesikre lån, og det har en coronakrise ikke ændret en pind på. Det er en positiv udvikling, at livrem og seler vinder større indpas hos boligejerne, da det øger robustheden på boligmarkedet og stiller boligejerne i en helt anderledes og stabil situation overfor fremtidig modvind,« skriver Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, i en kommentar til tallene.

Dykker man ned på de enkelte kommuner i landet og ser på, hvor fastforrentede lån fylder mest, topper Bornholm. Her er 63,2 pct. af realkreditlånene med fast rente. Anden- og tredjepladsen har Vesthimmerlands Kommune og Aabenraa Kommune sat sig på med henholdsvis 62,22 pct. og 62,04 pct.

I den anden ende af skalaen finder man Hørsholm Kommune, Gentofte Kommune og Rudersdal Kommune, hvor fastforrentede lån udgør henholdsvis 31,78 pct., 34,92 pct. og 38,1 pct.

Opgør man tallet på landsplan, fylder lån med variable rente dog fortsat mest. De variable lån udgør således 51,2 pct. af det samlede danske realkreditlån på 1.691 mia. kr.