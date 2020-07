Revisionshus undrer sig over reglerne på området, som kan løbe op i en ekstra skat på flere tusinde kr. om året.

Det bliver et par dyre kilometer, hvis du tager firmaets elcykel hjem efter endt arbejdsdag. Det udløser nemlig en ekstra skatteregning, da elcyklen bliver betragtet som et skattepligtigt personalegode, hvis man tager turen mellem arbejdspladsen og hjemmet på firmaets elcykel.

En tur mellem arbejdspladsen og hjemmet bliver nemlig anset for en såkaldt privat anvendelse, og så skal arbejdsgiveren indberette det til skat. Det skriver revisionshuset BDO i sit nyhedsbrev, Depechen.

»Det er næsten ikke til at forstå, at det skal være sådan. I en tid med mere og mere fokus på klima og tiltag, der skal nedbringe trafikken, er det paradoksalt, at det er sådan,« siger Henning Boye Hansen, chefkonsulent i BDO, der understreger, at det også gælder, hvis der er tale om en helt almindelig cykel.

Men problematikken er opstået i den seneste tid, fordi flere og flere firmaer er begyndt at leje elcykler til medarbejdere, lyder det fra BDO.

Hvis man bruger elcykel, som arbejdsgiveren har stillet til rådighed, mellem jobbet og hjemmet, kan det løbe op i en ekstra skat på et par tusinde kr. om året.

Der findes ikke nogen særlig sats på området - i stedet skal medarbejderen beskattes af et beløb, som svarer til det, det koster at leje den givne cykel i den periode, hvor den bliver benyttet mellem hjemmet og arbejdspladsen.

I BDO undrer man sig over reglerne på området.

»Hvis en håndværker kører til og fra arbejde i firmaets varevogn på gule plader, skal han ikke beskattes af dette gode, hvis blot han undlader at tage befordringsfradrag for turen. Og det samme gælder, hvis en virksomhed betaler for, at en medarbejder kan tage en taxa til og fra arbejde« lyder det fra Henning Boye Hansen.

Ifølge revisionshuset skyldes en »restriktiv tolkning af reglerne på området,« hvor man f.eks. ikke kan undgå beskatning ved at underskrive en tro og love-erklæring om, at man ikke anvender cyklen privat udover turen til og fra arbejde.

»At det ikke allerede er sådan, skyldes alene, at skattelovgivningen altid sker på bagkant af udviklingen i samfundet. Fornuften vil forhåbentlig snart sejre,« lyder det fra Henning Boye Hansen.