Strømmen af flyttebiler på vej mod landets største byer er blevet mindre

Urbaniseringen kører ikke længere i samme høje gear som tidligere, viser analyse fra Realkredit Danmark.

Strømmen af flyttelæs med retning mod København, Aarhus, Aalborg og Odense er blevet mindre på det seneste. Det viser en ny analyse fra Realkredit Danmark.

»Urbaniseringen har tabt fart,« skriver Christian Hilligsøe Heinig, der er cheføkonom i Realkredit Danmark, i analysen.

Hastigheden begyndte at falde i 2019, og fartgrænserne er heller ikke blevet overtrådt i år. Det står i kontrast til de senere års udvikling.

»Gennem en årrække har vi været vidne til, at mange danskere har sat kursen mod eller omkring de store byområder. Urbaniseringen er ikke noget isoleret dansk fænomen, men er grundlæggende et globalt fænomen, hvor mange ønsker at bo tæt på deres arbejdsplads og have nemmere adgang til at udnytte de muligheder, som byerne rummer,« skriver Christian Hilligsøe Heinig.

I flere år har befolkningsvæksten i København ligget omkring 10.000-12.000 om året, men det seneste år er tallet faldet markant, så det nu er nede på ca. 7.000. Det er det laveste niveau siden 2008.

Forklaringen på faldet skal ifølge Realkredit Danmark ikke findes i prisudviklingen.

»Selv om der længe har været fokus på de høje boligpriser i København som en begrænsende faktor i forhold til indenlandske flytninger, er det ikke en forklaring på den seneste tids lavere befolkningsvækst,« skriver Christian Hilligsøe Heinig.

Nedgangen i befolkningsvæksten skal i stedet findes i det faktum, at der er færre fra udlandet, som flytter til landet større byer.

»Det er svært entydigt at forklare denne underliggende udvikling,« lyder det fra cheføkonomen, der vurderer, at det næppe er coronakrisen, som spiller ind, da denne udvikling allerede begyndte i 2019.

Under coronakrisen er det fra flere sider blevet påpeget, at de erfaringer danskerne har gjort sig under nedlukningen potentielt, kan føre til mindre urbanisering. Simpelthen fordi flere fremadrettet ville kunne arbejde hjemmefra, og at man dermed ikke var ”tvunget” til at bo tæt på sin arbejdsplads.

»Da pandemien var på sit højeste, var der meget fokus på værdien i at have mere plads og luft omkring sig, end hvad de større byer umiddelbart tilbyder,« skriver Christian Hilligsøe Heinig.

På trods af dette forventer man i Realkredit Danmark ikke, at urbaniseringstendensen forsvinder.

»I takt med genåbningen af dansk økonomi uden genopblussen af smittespredning ser det dog i stigende grad ud til, at mange danskere hurtigt er kommet tilbage i gamle vaner og gerne vil bruge byens muligheder. Vi ser derfor heller ikke coronakrisen som en stopklods for den strukturelle urbaniseringstrend – men vi forholder os ydmyge til, om det kan bidrage til at sætte tempoet en anelse ned,« skriver Christian Hilligsøe Heinig.