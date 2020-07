Usædvanlig situation: Ingen nye pensionister i et halvt år

Stigende levealder kan få økonomiske konsekvenser, men ikke for dem, der kun har folkepensionen.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

Det seneste halve år er der ikke kommet én eneste ny folkepensionist i Danmark.

Den usædvanlige situation skyldes, at folkepensionsalderen den 1. januar blev forhøjet med et halvt år fra 65,5 til 66.

De danskere, der i årets første seks måneder blev 66 år, fik status som folkepensionister allerede i 2019.

De, som bliver folkepensionister i år, kommer til fra nu af og resten af året. I det næste halve år vil flere end 30.000 personer opnå folkepensionsalderen på 66 år.

Den højere pensionsalder skyldes den ubetinget gode nyhed, at vi bliver ældre og ældre. Det får ganske store konsekvenser for økonomien i den tredje alder.

De, som kun har folkepension, vil ikke mærke det. De, der selv har sparet op, må konstatere, at opsparingen bliver mindre værd, viser beregninger fra pensionsselskabet Danica.

Danica har sammenholdt folkepensionsalder og levetid fra 2020 til nu. Selvom pensionsalderen i år faktisk er lavere end i 2000, har folkepensionister i dag udsigt til tre et halvt år mere med folkepension end dengang.

I 2000 var alderen for folkepension 67 år. Siden er den faldet, men er igen på vej op.

Dengang kunne kvinder forvente knap 17 år som folkepensionister. I dag er forventningen lidt over 20 år.

Mænd kunne dengang vente at få lidt under 14 år som pensionister, i dag er tallet 17 et halvt år.

»Det stiller større krav til din opsparing, når den skal strækkes over flere år for at dække hele livet,« siger seniorøkonom i Danica Mads Moberg Reumert.

Han understreger, at det ikke nødvendigvis skal være pensionsopsparing. I nogle tilfælde vil det være mere optimalt at spare op i frie midler.

I 2000 ville en pensionsopsparing på 1 mio. kr. give 74.200 kr. om året resten af livet. I dag kan man forvente blot 61.600 kr.

Hvis man tilhører gruppen uden væsentlig indkomst eller likvid formue, kan man i år få mere i årlig folkepension end i 2000. Det skyldes ikke mindst indførslen og den efterfølgende udvidelse af ældrechecken.

»Selv hvis man på grund af likvid formue ikke har adgang til ældrechecken, er folkepensionen i år stadig lidt højere end i 2000,« fastslår Mads Moberg Reumert.