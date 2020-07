Disse aktier var under størst belejring af spekulanter i juni

Ambu var den mest shortede aktie i Danmark ved udgangen af juni, viser den seneste opgørelse fra Finanstilsynet.

Ambu er efter længere tids fravær tilbage på førstepladsen på listen over de danske aktier, hvor der bliver spekuleret mest i kursfald. Ved udgangen af juni var 7,1 pct. af aktierne i medicoselskabet shortet, viser Finanstilsynets månedlige opgørelse over shortpositioner på det danske aktiemarked.

For Ambu er der tale om en lille stigning, da 6,2 pct. af aktierne var shortet ved udgangen af maj. Kombineret med et fald i shortpositionerne hos Pandora og ISS var det nok til at indtage førstepladsen på listen.

Pandora lagde ud med at indtage førstepladsen, men smykkeproducenten blev sendt ned af listen af ISS, som det danske selskab, der har været under størst belejring fra spekulanter.

Når man shorter en aktie, spekulerer man i, at den vil falde i værdi. Har man en shortposition i en aktie, tjener man penge, hvis aktien falder i værdi. Omvendt taber man penge, hvis aktien stiger i værdi.

Det er typisk udenlandske hedgefonde, som shorter danske aktier. Hedgefonde adskiller sig fra de typiske danske investeringsforeninger ved, at de netop kan shorte aktier.

Reglerne på det danske marked kræver, at shortpositioner over 0,2 pct. i en aktie skal indberettes til Finanstilsynet. I alt var der ved udgangen af september shortpositioner på mere end 0,2 pct. i 35 danske aktier.

En aktie kan dermed være mere shortet, end det fremgår af statistikken fra Finanstilsynet.