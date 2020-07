Da finansmarkederne tog en tur i rutsjebanen, havde de danske investorer is i maven

Mens der på europæisk plan er blevet solgt godt ud af investeringsbeviser, tegner der sig et helt andet billede i Danmark.

De danske investorer blev ikke grebet af panik, da coronakrisen tvang finansmarkederne i knæ i begyndelsen af året. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for Finans Danmark.

»Undersøgelsen bekræfter, at danske investorer generelt har været meget bevidste om deres investeringsadfærd under krisen,« udtaler Birgitte Søgaard Holm, direktør for investering og opsparing i Finans Danmark, i en kommentar.

1.012 danskere har deltaget i rundspørgen, og blandt dem svarede 92,7 pct., at de ikke havde foretaget sig noget med deres investeringer. 1,4 pct. havde solgt alt, mens 5,9 pct. havde solgt delvist ud af deres aktiver.

Rundspørgen blev foretaget i perioden fra den 15. april - 1. maj. På dette tidspunkt havde de store kursfald på alverdens børser fundet sted, og markederne var begyndt at kravle væk fra bunden, som blev nået i slutningen af marts.

I Danske Bank har man tidligere lavet en lignende undersøgelse blandt bankens egne kunder. Den viste et også, at de private investorer ikke gik i panik, da bølgerne gik højest på finansmarkederne.

»Private investorer har vist, at de har overblik og lang tidshorisont. Med corona har vi snakket om, at det er vigtigt med håndsprit og social afstand. Når det kommer til investering, er nogle af de bedste værnemidler ofte tålmodighed og disciplin, og det har gjort, at de private er kommet ud med skindet på næsen,« udtalte Jacob Hvidberg Falkencrone, der er senior analytiker i Danske Bank, i forbindelse med undersøgelsen.

Det er ikke kun undersøgelsen fra Epinion og Danske Banks undersøgelse, som viser, at de danske investorer har haft is i maven under coronakrisen.

De nyeste tilgængelige tal for køb og salg af danske investeringsfonde viser, at der i løbet af årets første fem måneder er blevet købt investeringsfondsbeviser for næsten 53 mia. kr. I alle fem måneder er der blevet købt for mere, end der er blevet solgt.

Helt anderledes ser det ud på europæisk plan, hvor investorerne i alt solgte investeringsbeviser for 176 mia. euro. Til sammenligning blev der i første kvartal i Danmark købt investeringsforeningsbeviser for lidt over 43 mia. kr.

Undersøgelsen, som Epinion har lavet for Finans Danmark, viser desuden, at 80 pct. af de adspurgte har svaret, at coronakrisen kommer til at påvirke deres risikovillighed.

»Det er kun naturligt, at investorerne tager deres risikoprofil op til overvejelse i lyset af de voldsomme bevægelser på investeringsmarkederne. Om det stadig gør sig gældende, når de har haft mulighed for at vurdere den efterfølgende kursudvikling, vil fremtiden vise,« udtaler Birgitte Søgaard Holm.