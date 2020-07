Højeste niveau under coronakrisen: Store fyringsrunder i rekord

Nedturen i fly- og rejsebranchen er en væsentlig forklaring på, at varslingen af store fyringsrunder steg voldsomt i juni.

Store fyringsrunder slog coronarekord i landets virksomheder i juni. Det viser en ny opgørelse over varslede afskedigelser fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Juni bød på 4.913 varslede afskedigelser. Det er en stigning på 29 pct. i forhold til marts, som ellers har været den værste måned under coronapandemien.

Varslede afskedigelser Hvis virksomheder opsiger et større antal medarbejdere, kan det være omfattet af lov om større afskedigelser, som betyder, at særlige procedurer skal følges - bl.a. om forhandling med de ansatte.

Regler gælder, hvis virksomheder inden for 30 dage forventer at afskedige:

Mindst 10 medarbejdere på virksomheder med 20 til 100 ansatte.

Mindst 10 pct. af medarbejderne på virksomheder mellem 100 og 300 ansatte.

Mindst 30 medarbejdere på virksomheder med mindst 300 ansatte.

Der er derudover skærpede regler, hvis virksomheden har 100 medarbejdere eller flere og påtænker at opsige mindst halvdelen. Kilde: Dansk Industri. Kilde: Dansk Industri.

Varslede afskedigelser dækker over virksomheder, som foretager større fyringsrunder. En stor del af forklaringen er nedturen i rejsebranchen. Næsten halvdelen af de varslede fyringer - 2.406 - er i Tårnby Kommune og i altovervejende grad inden for brancherne handel og transport.

SAS, Norwegian og groundhandleren Menzies er blandt de virksomheder tilknyttet transportbranchen, der har varslet afskedigelser, mens Københavns Lufthavne oplyser, at den ikke har varslet afskedigelser.

»Det er et meget højt niveau og det højeste under corona. Det indikerer, at ledigheden nok ikke stopper med at stige, når så mange varsles afskediget,« siger Louise Aggerstrøm Hansen, privatøkonom i Danske Bank.

De varslede fyringer er alle omsat til reelle opsigelser i Tårnby.

»Det er alle lufthavnsrelaterede virksomheder, og under hele coronaperioden er vi nu oppe på 3.400 opsigelser i Tårnby Kommune,« siger Bo Hammer, chef for beskæftigelsesområdet i Tårnby Kommune.

Niveauet i juni er det højeste siden april 2017, da PostNord var ude i en stor fyringsrunde. Ellers har niveauet ikke været så højt som i juni siden finanskrisen.

Danske Bank forklarer rekorden i juni med, at virksomheder har skullet gentilmelde sig lønkompensationsordningen, som gør det muligt at sende ansatte hjem med tilskud fra det offentlige.

»Det ser ud til, at mange i den forbindelse har besluttet sig for at hoppe ud af lønkompensationsordningen og begynde at fyre,« siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Dansk Erhverv advarer om, at det værste måske endnu ikke er overstået.

»Coronakrisen er ikke overstået. Der er stadig mange virksomheder, der er hårdt ramt. Det er især inden for hotelbranchen og luftfarten. Vi vil se flere komme til at afskedige,« siger Kristian Skriver, seniorøkonom i Dansk Erhverv.

Han peger på, at flere virksomheder har håbet på, at omsætningen ville vende tilbage.

»Men flere har nu indset, at der går tid, inden den vender tilbage, og derfor har vi på det seneste set flere historier om virksomheder, der har valgt at afskedige,« siger Kristian Skriver.

Danske Bank hæfter sig ved, at det nu er større virksomheder, som varsler fyringer. I april var det primært virksomheder med under 100 ansatte, mens det i juni primært var virksomheder med mere end 100 ansatte.

»For mange mindre virksomheder som frisører og restauranter har ordningen med lønkompensation været en god måde at beholde medarbejdere på, mens man var lukket ned,« siger Louise Aggerstrøm Hansen.

65 virksomheder står bag de varslede fyringer i juni. Da niveauet toppede i april 2017, stod 25 virksomheder bag de varslede fyringer.