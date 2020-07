Enorme udsving: Her kan du få en byggegrund - gratis

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

Den billigste byggegrund koster 0 kr., den dyreste 16,5 mio. kr.

Velkommen til det danske boligmarked anno 2020.

På Søndertoften i Tarm i Vestjylland er der ifølge Boliga i øjeblikket fem grunde til salg til 0 kr. I Hadsten er der kun en. Vil man bo i Gram, Faxe eller Bjerringbro, stiger prisen - til 1 kr.!

Dyreste grund til salg i øjeblikket ligger i Ribe til 16,5 mio. kr. Grunden er dog forbeholdt større byggeri.

Dyreste grund til en enkelt bolig ligger i Klampenborg. Her er prisen 12,8 mio. kr. for de 1.335 kvm brakmark på Christiansholms Tværvej.

Der er i øjeblikket omkring 5.000 grunde til salg, og lysten til at bygge nyt er også blevet større. Grundsalget følger i hælene på det buldrende boligmarked, men ikke helt.

Man kan ikke umiddelbart sammenligne, understreger Jan Nordmann, der er kommunikationschef hos Danmarks største ejendomsmæglerkæde EDC.

»Det lidt specielle ved grunde er, at der nogen steder ikke er nogen at sælge, særligt i store dele af Region Hovedstaden. Omvendt kan en stor ny udstykning pludselig påvirke statistikken, når der sælges 50-60 grunde i løbet af nogle uger eller måneder i et givent område,« siger Jan Nordmann.

Ellers er salget af grunde næsten samme historie som resten af boligmarkedet.

»Specielt stikker det af i maj og juni og i særlig grad i Region Sjælland,« siger Jan Nordmann.

På Sjælland er salget af grunde mere end fordoblet i forhold til januar, hvor der blev solgt 50. I maj blev der solgt 107 og i juni 142.

At bygge nyt kan i mange tilfælde bedre betale sig end at købe et ældre hus. Det har nærmest udviklet sig til en trend, at der købes boliger helt op til 5-6 mio. kr. for at rive dem ned og bygge nyt.

Men man behøver slet ikke rive et hus ned eller købe en grund til flere mio. kr. Der er ifølge Boliga 2.900 grunde til salg til 500.000 kr. eller derunder.