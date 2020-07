Frit valg mellem to populære lån: Her er det billigste

Det er i øjeblikket ikke særligt dyrt at udskifte et flekslån med et lån med fast rente.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

Kurserne på de 30-årige 0,5 pct.-lån er nu så høje, at de bør indgå i overvejelserne, hvis man skal have et nyt lån. Kursen for lånet med afdrag rundede kurs 96 i denne uge for første gang siden marts.

Den 10. marts var kursen helt oppe omkring 98, og spekulationerne om et 0 pct.-lån bredte sig.

Kun 10 dage efter faldt kursen ganske dramatisk til 88 på grund af den finansielle uro, der opstod i forbindelse med coronakrisen.

En kurs på 96 er attraktiv, mener Brian Friis Helmer, der er privatøkonom i Arbejdernes Landsbank. På langt sigt er 0,5 pct.-lånet det billigste, viser beregninger. Men et 1 pct.-lån med en kurs på 99,5 er også fristende.

»Helt overordnet er der fordele og ulemper ved begge lån, for man kan ikke få i både pose og sæk. Samlet over hele lånets løbetid vil 0,5 pct.-lånet være billigst,« siger Brian Friis Helmer.

»Har man derfor en længere horisont i sin bolig, taler det for, at man vælger 0,5 pct. lånet,« mener han.

Den helt store fordel ved 1 pct.-lånet er, at man stort set undgår kurstab. Det kan eksempelvis boligejere med 2 pct.-lån udnytte.

Hvis de omlægger et lån på 1 mio. kr. til 1 pct., sparer de ca. 190 kr. om måneden efter skat. Omkostningen i form af kurstab og gebyrer er tjent hjem igen på ca. tre år.

Også for boligejere med flekslån er der muligheder.

Ca. 12.000 kunder med rentetilpasningslån hos Totalkredit skal senest den 31. juli tage stilling til, om de vil ændre deres lån.

De kan nå at foretage et såkaldt profilskifte f.eks. fra F1 til F5. De kan også vælge at omlægge til fast rente.

Hvis en F1-låner omlægger til et fastforrentet 1 pct. lån, stiger den månedlige ydelse med beskedne 110 kr.

»Med i ligningen skal dog også, at afdraget falder med 500 kr. om måneden ved omlægningen. Så det koster noget at omlægge fra F1 til fast rente, men det kan give god mening, hvis man ønsker mere sikkerhed i sin privatøkonomi,« fastslår Brian Friis Helmer.