Det er især de naturvidenskabelige fag, der giver en høj løn, viser opgørelse fra Cepos.

Der løber fleste penge ind på kontoen i slutningen af måneden, hvis man uddanner sig inden for forsikringsmatematik.

Det viser en opgørelse af 200 videregående uddannelser, som den liberale tænketank Cepos har lavet i forbindelse med, at 69.526 ansøgere natten til tirsdag fik meldingen om, at de var blevet optaget på én af landets videregående uddannelser.

Danskere, som er uddannet i forsikringsmatematik, har i gennemsnit en bruttoløn på 1,4 mio. kr., viser opgørelsen. Medianindkomsten for denne uddannelse ligger på 1,05 mio. kr.

Det vil sige, at halvdelen har en indkomst, som er højere end medianen, mens den anden halvdel har en indkomst under medianen. Og endelig ligger den gennemsnitlige bruttoindkomst for personer med denne uddannelse med mindre end 10 års anciennitet på 832.300 kr.

»Ser man på de 20 uddannelser, der typisk giver den højeste indkomst, bygger de alle – på nær jura - på en matematisk tankegang eller på naturvidenskab. I bund 20 har vi mere bløde uddannelser med udgangspunkt i musik, kunst og kultur,« udtaler Mads Lundby Hansen, der er cheføkonom i Cepos, i en pressemeddelelse.

Det er ikke kun i forhold til lønnen, at der er et stort spænd mellem top og bund. Det er der også, når man ser på kønsfordelingen.

»Der er langt flere kvinder end mænd, som vælger uddannelser, der giver en lav løn. Gennemsnitslønnen i toppen af uddannelseslisten er ca. tre gange større end gennemsnitslønnen i bunden,« lyder det fra Mads Lundby Hansen.

I top-20 er andelen af kvinder kun størst i fire tilfælde.

»Vores opgørelse viser, at kvinderne er underrepræsenterede i top-20 og omvendt overrepræsenterede i bund-20. Der har været en tendens til, at kvinder i større omfang end mændene vælger uddannelser, der giver job med lave lønninger,« siger Mads Lundby Hansen, der venter, at det vil ændre sig i fremtiden.

»Kønsrollerne er under forandring, og pigerne får desuden højere karakterer i gymnasiet end drengene. Det tror jeg pigerne vil udnytte fremadrettet,« siger cheføkonom Mads Lundby Hansen.