En bilkøber kom uforvarende til at erhverve sig en gammel svensk udlejningsbil.

Det kan være en jungle for almindelige mennesker at købe en brugt bil, og er man ikke opmærksom, risikerer man bagefter at føle sig snydt.

En sag om en bilkøber, der ikke helt fik, hvad han betalte for, får nu FDM til at opfordre til, at man bruger lidt ekstra tid på at undersøge den bil, man vil købe.

Sagen drejer sig om et FDM-medlem, der købte en brugt Kia Niro for 164.900 kr. Først bagefter fandt han ud af, at bilen var blevet brugt som udlejningsbil i Sverige. Det havde bilforhandleren ikke sagt noget om.

Efter at FDM gik ind i sagen, tilbød bilforhandleren at købe bilen tilbage. Da samme bilkøber ville købe en lignende bil et andet sted, viste det sig, at den også havde været udlejningsbil.

Noget, som den nye forhandler heller ikke var klar over.

»Det er ubegribeligt, at forhandlerne ikke undersøger, hvad de sælger. Som køber har du krav på at vide, hvad du køber. I begge tilfælde, stod det med udlejningsbil i servicebogen, så det har ikke været tidskrævende at finde ud af. Man kan relativt hurtigt få mange informationer om en bil ved at slå dem op på forskellige hjemmesider,« siger Michael Ern Nielsen, jurist i FDM.

Ifølge FDM er der en række ting, man bør sikre sig, inden man køber en brugt bil. Det handler bl.a. om at få dokumentation for, at service er overholdt, undersøge om der er gæld i bilen og få dokumentation for bilens skadeshistorik.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har tidligere på året udgivet en tjekliste for køb af brugt bil. Her nævnes også, at man eksempelvis bør tjekke bilens produktionsår, synsrapport, brugtbilsattest og den originale registeringsattest.

Du kan se hele tjeklisten her.