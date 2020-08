Her er den bedste universitetsby for forældrekøb

Med næsten 70.000 optaget på en videregående uddannelse er der stadig fokus på forældrekøb trods forringede regler.

Lene Andersen, f. 1964, skriver om privatøkonomi og investering for Finans. Hun er uddannet på Danmarks Journalisthøjskole og har skrevet om alle facetter af den finansielle sektor i over 20 år. Hun har for nylig taget HD1 på CBS. Efter et kort stop i Danske Banks informationsafdeling arbejdede hun 14 år på Dagbladet Børsen, før hun skiftede til Morgenavisen Jyllands-Posten i 2003. Lene har en fjern fortid i en væddeløbsstald og mener stadig at kunne spotte vinderne. Fodbold ser hun helst live på Alten Försterei hos FC Union Berlin.

Lige nu går den vilde boligjagt for de mange af de næsten 70.000 optaget på en videregående uddannelse. Og Aalborg er den universitetsby, hvor forældrene har det største udvalg af lejligheder under 2 mio. kr., og hvor de unge får flest kvadratmeter for pengene.

Det viser en ny opgørelse fra Finans Danmark

I kommunen er der pt. 270 lejligheder til under 2 mio. kr. I Odense, København og Aarhus koster 75, 144 og 160 lejligheder under 2 mio. kr.

»Når det gælder forældrekøbsboliger får du mere for pengene i Aalborg. Andelen af udbudte lejligheder, der koster under 2 mio. kr., er væsentligt større end i Aarhus, Odense og København,« siger Ane Arnth Jensen, viceadm. direktør Finans Danmark.

Samtidig er næsten halvdelen af ejerlejlighederne til under 2 mio. kr. over 75 kvm i Aalborg mod stort set ingen i København.

Forældrekøbs-kommuner Lejligheder til under 2 mio. kr.: Aalborg 270 lejligheder, svarende til 58 pct. af udbuddet.

Odense, 75 lejligheder, svarende til knap halvdelen af udbuddet.

Aarhus, 160 lejligheder, svarende til ca. 30 pct. af udbuddet.

København, 144 lejligheder, svarende til 8 pct. af udbuddet. Kilde: Finans Danmark.

Det betyder dog ikke, at der traditionelt er købt mere forældrekøb i Aalborg. Ifølge Realkredit Danmarks cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig står Aalborg ifølge tidligere undersøgelser blot for omkring 6 pct. af aktiviteten blandt købelystne forældre, mens København står for ca. 60 pct.

»Den relativt lille andel i Aalborg af forældrekøb skal nok også ses i sammenhæng med, at der er blevet bygget mange lejeboliger i byen herunder også studieboliger. Det mindsker i sagens natur behovet for forældrekøb,« siger Christian Hilligsøe Heinig.

Lige nu er udbuddet af boliger over hele landet lavere end i de sidste mange år. Ane Arnht Jensen vil ikke gætte på, om det vil presse priserne op på forældrekøb.

»Det lave udbud af lejligheder kan presse priserne i en retning. Omvendt er der indgået politisk aftale om, at forældre ikke længere kan bruge virksomhedsskatteordningen, hvilket øger omkostningerne ved forældrekøb. Det kan skubbe priserne den anden vej,« siger hun.

Realkredit Danmark, RD, venter kun, at de kommende regler vil betyde meget lidt for lysten til at foretage forældrekøb, fordi renteniveauet er så lavt.

»Selv om udgifterne til et forældrekøb stiger i fravær af virksomhedsordningen, så vil det rent faktisk ikke betyde, at det bliver specielt dyrt i en historisk sammenhæng,« siger Christian Hilligsøe Heinig.

Ifølge RD betyder den manglende mulighed for at bruge virksomhedsskatteordningen en ekstraregning for forældrene på i omegnen af 800-1.100 om måneden i København og omtrent 700-900 kroner i Aarhus for en lejlighed på 50 kvm.