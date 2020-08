Hvis man lejer bil af sin arbejdsgiver, kan man ikke slippe uden om reglerne for beskatning af firmabiler.

Der kan være en rigtig god grund til at sige nej tak, hvis din arbejdsgiver vil hjælpe dig med at få fire hjul. Hvis du lejer en bil af din arbejdsgiver, risikerer du ikke bare at skulle betale mere for det end nødvendigt. Du mister samtidig retten til at få befordringsfradrag.

Det falder nemlig ind under skattereglerne for firmabiler. Det skriver revisionshuset BDO i sit nyhedsbrev Depechen på baggrund af en afgørelse fra Landsskatteretten.

»Konsekvenserne ved sådan en aftale er langt større, end hvad, folk tror, er muligt,« forklarer Henning Boye Hansen, chefkonsulent i BDO.

I firmabilsordningen bliver man beskattet af en procentdel af bilens værdi som ny - dog altid af et beløb på mindst 40.000 kr. om året. Dertil kommer miljøafgiften for bilen. Altså mindst en beskatning af et beløb på ca. 3.500 kr. om måneden.

Og afgørelsens fra Landsskatteretten viser, at en betaling fra medarbejder til arbejdsgiveren for leje af bilen ikke sender bilen ud af reglerne for beskatning af firmabiler.

»Jeg tror, at det er noget man kan finde i ganske mange virksomheder. Alle tænker, at det ikke har noget med firmabiler at gøre, når man betaler for det på markedsvilkår. Men det har det, når det er koblet op med ens ansættelsesforhold,« siger Henning Boye Hansen.

I den konkrete sag fra Landsskatteretten havde otte medarbejdere i en vognmandsforretning lejet biler af deres arbejdsgiver. Skattestyrelsen havde pålagt vognmandsforretningen at indberette værdien tre år tilbage i tid. I Landsskatteretten argumenterede man fra vognmandsforretningens side for, at det ikke var rimeligt, at bilerne skulle høre under reglerne for firmabiler, da medarbejderne havde betalt for det på markedsvilkår.

Landsskatteretten var dog ikke enig med vognmandsforretningen, og dermed kom der beskatning af bilerne.

Udgifterne til billejen kan medarbejderne trække fra.

»Hvis man kører rundt i en gammel bil, som ikke er så meget værd, så vil man stadig skulle betale skat af et beløb på 40.000 kr.,« siger Henning Boye Hansen.

Det er dog ikke der, der største skatteregning kan ligge. Den ligger i stedet ved det faktum, at man mister sit befordringsfradrag.

»Skat går tre år tilbage i denne type sager, så det kan blive meget store beløb,« siger Henning Boye Hansen.

Og hvis arbejdsgiveren vil dække den ekstra skatteregning, kan beløbene blive meget store.

»I en sag som den fra Landsskatteretten vil det formentlig koste over en million kr.,« siger Henning Boye Hansen.