Største rentehop for F1-lånet i ni år: Én gruppe boligejere skal betale lidt mere

Ca. 6.000 boligejere med lån i Nykredit-koncernen står i øjeblikket til at få en lidt højere rente. Renten er dog fortsat negativ.

Rekordernes tid for F1-lånet ser ud til at lakke mod enden efter det største rentehop i mange år. Det er konklusionen, inden den sidste dag med auktioner over rentetilpasningslån i Totalkredit/Nykredit.

For et år siden endte renten på et F1-lån på rekordlave -0,41 pct., men i øjeblikket står renten på F1-lånet til at ende på -0,12 pct. Det er et hop i renten 0,29 pct.point, hvilket er det største rentehop siden april 2011, hvor F1-lånerne i Nykredit-koncernen oplevede, at renten steg med 0,37 pct.point.

»Rentehoppet kommer også efter 10 år, hvor boligejere med et F1-lån i dén grad har haft glæde af et stort rentefald år efter år,« skriver Sune Malthe-Thagaard, der er chefanalytiker i Totalkredit, i en kommentar til fleksauktionerne.

Nye renter i Totalkredit/Nykredit

Kontantlånsrente F1 F3 F5 Forrige rentetilpasning* -0,41 pct. -0,16 pct. 0,90 pct. Ny** -0,12 pct. -0,28 pct. -0,21 pct.

*Kontantlånsrenterne for hhv. okt. 2019 (F1), okt. 2017 (F3) og okt. 2015 (F5).** F1-renten er foreløbig, mens F3 og F5 er endeligt fastsatte efter auktionerne sluttede i går

Ifølge chefanalytikeren kommer rentehoppet bl.a., fordi Nationalbanken i marts ændrede sin ledende rentesats fra -0,75 pct. til -0,6 pct.

»Men det spiller også ind, at renteniveauet ved auktionerne for et år siden, hvor F1-lånerne sidst fik fastsat deres rente, var presset ned på hidtil uset lave niveauer på grund af Trumps handelskrig mod Kina. Investorerne på de finansielle markeder forventede derfor, at nationalbankerne ville gribe til rentevåbnet og sætte renterne ned for at holde hånden under verdensøkonomien,« forklarer Sune Malthe-Thagaard.

I Nykredit-koncernen kommer rentestigningen til at berøre lidt over 6.000 boligejere. For et lån på 1 mio. kr. kommer rentehoppet til at svare til en stigning i den månedlige ydelse på 60 kr.

»Det er naturligvis lidt surt at skulle betale højere rente – eller en lidt mindre negativ rente om man vil. Men renten på F1-lån er altså stadig lav. Meget, meget lav. For F1-lånerne får stadig negative renter, som det ser ud nu,« lyder det fra Sune Malthe-Thagaard, der påpeger, at renten på F1-lån ved auktionen i maj endte på -0,03 pct.

Nye renter i Nordea Kredit

Kontantlånsrente F1 F3 F5 Forrige rentetilpasning -0,43 pct. -0,12 pct. 1,0 pct. Ny -0,12 pct. -0,25 pct. -0,19 pct.

»Renten på begge låntyper er endt et godt stykke i negativt territorium, og både boligejere med et F3- og et F5-lån kan se frem til en lavere rente, end den de har betalt de seneste år,« skriver Sune Malthe-Thagaard.

I Nordea Kredit, hvor fleksauktionerne er ovre, er det præcis den samme tendens, der går igen.

»Det er stadig den omvendte verden, hvor boligejerne bliver betalt af investorerne for at låne deres penge. Vi har efterhånden vænnet os til de negative renter, men når man tænker over det, er det stadig svært at forstå, at der findes investorer, der med fuldt overlæg køber en obligation, som de ved, at de vil tabe penge på, hvis de beholder den til udløb. Men hvis blot alternativet er dårligt nok, så kan alt åbenbart sælges i det nuværende marked,« skriver Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea Kredit.

Nye ydelser i Totalkredit/Nykredit

Ændringen i ydelse og afdrag for en F1, F3 og F5 låntager, i kr. 27 år 27 år 25 år Med afdrag F1 F3 F5 Nuværende første år bruttoydelse pr. måned 3.880 3.900 4.440 Ny første års bruttoydelse pr. måned 4.000 3.880 4.000 Ændring i første års bruttoydelse pr. måned 120 -20 -440 Nuværende første år nettoydelse pr. måned 3.720 3.710 4.070 Ny første års nettoydelse pr. måned 3.780 3.710 3.860 Ændring i første års nettoydelse pr. måned 60 - -210 Nuværende første års afdrag pr. måned 3.260 3.150 2.990 Ny første års afdrag pr. måned 3.130 3.230 3.450 Ændring i første års afdrag pr. måned -130 80 460 Nuværende nettorente- og bidragbetaling pr. måned -250 -100 550 Ny nettorente- og bidragsbetaling pr. måned -70 -170 -130 Forskel i første års nettorente- og bidragsbetaling pr. mnd. 180 -70 -680

Tallene er beregnet på baggrund af et eksisterende lån med en restgæld på 1 mio. kr., restløbetid 27 år (F1), 27 år (F3) og 25 år (F5). Den nye rente for F1 er på -0,12%, F3 er på -0,28% og F5 er på -0,20%. Der er regnet på lån med afdrag med de gældende bidragssatser for privatkunder jf. prisbladet, kursfradrag på 0,20 kurspoint (0,3 for F1), belåningsinterval 0-80%, rentetilpasning pr. 1. oktober 2020 og efter 25,6% skat.