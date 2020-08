Amerikanske aktier har sat comeback-rekord - én ting springer dog i øjnene

Det har kun taget 159 dage for det amerikanske S&P 500-indeks at gå fra et såkaldt bear marked til en ny top.

Det amerikanske aktiemarked fortsætter med at skrive sig ind i historiebøgerne under coronakrisen. I sidste uge satte det ledende amerikanske aktieindeks S&P 500 rekord, da det nåede over den tidligere top fra februar.

Det var ikke kun selve kursen, der satte rekord. Det samme var tilfældet, når man ser på, hvor hurtigt S&P 500-indekset nåede en ny all time high efter et bear marked.

Et bear marked er defineret som et fald på 20 pct. Dette ramlede S&P 500-indekset ind i den 12. marts., men kun 159 dage senere havde indekset nået en ny top.

Det er 89 dage hurtigere end den tidligere rekord, som lød på 248 dage. Den tidligere rekord stammede helt tilbage fra 1967, og normalt tager det 1.160 dage at gå fra et bear marked og til en ny top.

Det viser en analyse, som SPDR Americas Research har lavet. SPDR er én af de største udbydere af ETF'er i verden og hører under State Street Global Advisors, der er verdens tredjestørste kapitalforvalter.

»Begrundelsen for den hurtige bedring er delvist drevet af det faktum, at udbuddet var lige så hurtigt, drevet af nødvendige - men midlertidige - økonomiske nedlukninger til bekæmpelse spredningen af covid-19. Nedlukningerne resulterede i midlertidig modvind,« skriver Matthew J. Bartolini, der står i spidsen for SPDR Americas Research, i analysen.

Flere analytikere har påpeget det bemærkelsesværdige i, at aktiemarkedet tilsyneladende har lagt krisen helt bag sig, selv om den underliggende økonomi stadig er ved at finde sine ben ovenpå virussen og de omfattende nedlukninger rundt om i verden.

Samme rebound så man f.eks. ikke under finanskrisen, som det tog aktiemarkedet 1.723 dage at overvinde. Og med dot.com-boblen gik der 2.270 dage, inden aktiemarkedet havde sat ny rekord efter faldet på 20 pct.

Der er dog en bemærkelsesværdig ting ved dette aktiecomeback. Det er kun 39 pct. af aktierne, som er nået op over den gamle top. Det er nemlig hovedsageligt de såkaldte FAANG-aktier, der har trukket indekset mod nye højder.

Derudover er det ifølge Matthew J. Bartolini bemærkelsesværdigt, at det indtil nu i år kun er 44 pct. af aktierne, der er i plus for året.

»Hvis man fejrer det aktuelle marked, skal man huske, hvor hurtigt markedet vil kunne falde fra det nye rekordniveau, når man tænker på den manglende bredde i udviklingen,« skriver Matthew J. Bartolini.