EU's konkurrencekommissær Margrethe Vestager har tildelt Google en kæberasler af en bøde på 4,3 mia. euro, ifølge Financial Times og Bloomberg. Det er straffen for at misbruge sin dominerende stilling gennem styresystemet Android.

Google har endnu engang modtaget en rekordstor bøde fra EU. Denne gang på 4,3 mia. euro for misbrug af Googles dominerende position via styresystemet Android.

Det skriver bl.a. Financial Times og Bloomberg.

Bøden, der svarer til 32 mia. kr., får Google, fordi EU og Margrethe Vestager mener, at Google bruger sit Android-styresystem til at fremme alle mulige andre Google-produkter og services og dermed udnytter sin dominerende position.

Selv for en kæmpe som Alphabet, der ejer Google, vil EU's bøde på 5 mia. dollars kunne mærkes. Det vil svare til en femtedel af driftsindtjeningen i hele 2017.

Android er det styresystem, som især bruges i ikke-iPhones. Det sidder ifølge forskellige kilder på over 80 pct. af markedet for mobiltelefoner og er altså langt mere udbredt globalt, end Apples IOS-styresystem er.

Ifølge EU tvinger Google gennem forskellige aftaler og økonomiske incitamenter smartphone-producenter til at præinstallere Android på telefonerne sammen med f.eks. Googles apps og kort og Google Chrome.

Netop fordi det er selve styresystemet på smartphones, som asfalterer en landevej ind i telefonerne for alle mulige andre Google-produkter, er den nye bøde markant større end det ellers rekordhøje smæk, Google fik sidste sommer på 2,4 mia. euro eller små 18 mia. kr.

EU’s rædselskabinet Google sidder tungt på de øverste pladser, men der er andre, der har fået EU’s vrede at føle, når det gælder overtrædelse af kommissionens færdselsregler i konkurrencetrafikken.

Lastbilproducenter som MAN, Volvo og Daimler fik i 2016 en bøde på samlet 2,93 mia. euro for karteldannelse og aftalte priser. Bilglasproducenter som Asani, Pilkington og Saint-Gobain blev i 2008 dømt til at betale samlet 1,35 mia. euro for at have dannet karteller og delt markedet mellem sig. IT-kæmpen Intel blev i 2009 dømt til at betale 1,06 mia. euro for at have misbrugt sin dominerende stilling over for computerproducenter. Microsoft blev pålagt en bøde på 899 mio. euro plus 561 mio. euro i 2008 for at have misbrugt sin dominerede markedsposition ved at afkræve royalties for at afgive information og efterfølgende ikke efterleve EU’s krav om at give forbrugerne lettere adgang til at vælge webbrowser. Spanske Telefonica fik i 2007 en bøde på 151 mio. euro for at diktere unfair priser på det spanske bredbåndsmarked. Facebook fik i 2017 en bøde på 110 mio. euro for at afgive misvisende informationer til kommissionen i forbindelse med købet af WhatsApp. Apple har sin egen plads på trofæhylden. Tech-giganten blev i 2016 pålagt at betale 13 mia. euro i form af skyldige skatter. Kilde: CNBC

Den bøde handlede om Googles misbrug af sin dominerende position gennem tjenesten Google Shopping.

Ligesom man kan søge efter billeder eller videoer i Googles søgemaskine, er der også et faneblad for shopping-resultater. Men Google Shopping-annoncerne kommer også op, når man søger helt normalt, enten over de øvrige resultater, eller med en markant placering til højre.

Ifølge Google er det en glimrende service for brugerne, som når de søger på 'plæneklipper' eller 'puma sko' som regel er på jagt efter et sted at købe sådan et produkt.

Men problemet er, at tilbud fra konkurrerende shoppingtjeneste blev smidt om på søgeside tre eller fire, og dermed bruger Google sin nærmest universelle søgemaskine til at fremme sine andre produkter.