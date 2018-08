Motorola beskyldes for at lave »skamløs« kopi af iPhone X

Motorolas nyeste smartphone kritiseres for at kopiere design og navn fra konkurrenter.

Det kan være svært at kende forskel på smartphones, når man som forbruger er på udkig efter den nyeste teknologi og det nyeste design.

Smartphones er i løbet af de senere år begyndt at ligne hinanden mere og mere. Og nu kritiseres Motorolas nyeste smartphone for at være en »skamløs« kopi af den nye iPhone X. Det skriver BBC og en række tech-medier, efter at billederne af den nye telefon blev lækket i januar.

Designet på den nye Motorola ligner til forveksling den nye iPhone X, som Apple lancerede for knap et år siden. Officielt har Motorola ikke meldt noget ud om den nye smartphone.

Top 10 smartphones Mobilselskabet Telias top 10 over mest solgte smartphones via webshop: IPhone X Sony Xperia XA2 Huawei P20 PRO IPone 8 IPone SE Huawei P20 LITE Oneplus 6 IPhone 7 Samsung Galaxy S9 Samsung Galaxy A8 Kilde: Telia

Men John G. Pedersen, mobilekspert og indehaver af meremobil.dk, der er et af de største mobilsites i Danmark, er ikke overrasket over, at smartphones ligner hinanden mere og mere.

»I dag er en smartphone egentlig bare stor skærm i en ramme. Det er svært at kende forskel på de forskellige mærker og modeller. Mobilbranchen er forholdsvis lille, og derfor ser vi ofte, at producenterne låner eller kopierer fra hinanden. Det grundlæggende design og form for en smartphone er fundet,« siger han.

Selvom de nye smartphones fra Motorola og Apple ligner hinanden til forveksling med afrunde hjørner, kamerahus på bagsiden og det populære »hak« i toppen af skærmen, ser mobileksperten ikke lighederne som noget negativt.

»Som forbruger får man en masse modeller at vælge imellem. De fede funktioner hører ikke nødvendigvis til et mærke, og det er med til at skabe konkurrence i branchen,« siger John G. Pedersen.

Han understreger, at der selvfølgelig er forskellige patenter og rettigheder, som de forskellige selskaber skal overholde. Men han siger også, at mange af producenterne sælger rettighederne videre og derved opnår fortjeneste fra flere forskellige mærker.

Bl.a. har Samsung udviklet en teknologi, som Apple bruger i sine iPhones.

Elektronikvirksomheden Lenovo, der ejer Motorola, har ifølge BBC endnu ikke svaret på beskyldningerne om kopieringen.

Udover designet på den nye Motorola, har flere også kritiseret den amerikanske smartphone-producent for at kopiere navnet fra konkurrenten Huawei.

Den nye Motorola-smartphone formodes nemlig at få navnet P30, hvilket også er navnet på Huaweis nyeste smartphone.

Den præcise lanceringsdato for Motorolas smartphone er endnu ukendt.