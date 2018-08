Microsoft-milliardær har bygget verdens største fly: Vil sende raketter op billigere end Elon Musk

Paul Allan, som var med til at grundlægge Microsoft, har kastet sig ind i rumkapløbet med et monster af et fly. Ved at sende rumraketter op fra ryggen af flyet, skulle det kunne bringe prisen på en opsendelse ned.

Jeff Bezos har sit eget rumprogram, Blue Origin. Elon Musk har SpaceX, som allerede har masser af opgaver i rummet. Og nu melder endnu en tech-milliardær sig på banen i det kapløb, nemlig den ikke så kendte Microsoft-grundlægger Paul Allan.

Mens de øvrige har satset på mere traditionelle rumraketter, har Paul Allan sammen med fly- og raketdesigner Burt Rutan valgt en anden tilgang. Projektet Stratolaunch består først og fremmest af et gigantisk fly – verdenshistoriens største, målt på vingefang – som skal bære raketterne på ryggen og hjælpe dem afsted på rejsen. Det skriver Wired.

Med et vingefang på 117 meter, seks flymotorer og to flykroppe ligner det ikke noget andet luftfartøj i verden i dag. Den samlede, maksimale startvægt bliver på 590 tons, mere end et Airbus 380, der med to etager er verdens største passagerfly.

Flyet er nu bygget, men har endnu ikke været i luften, selvom det er syv år siden, at Paul Allan med et solidt økonomisk tilskud kunne få planerne til at blive til virkelighed. Jomfruturen vil efter planen ske i løbet af efteråret.

Det har nemlig været en enorm teknisk udfordring at bygge ikke bare et stort fly, men et fly med styrke til at løfte en hel rumraket på ryggen. I stedet for at bygge i aluminium, som fly normalt er, er der brugt kulfibermaterialer til hele flyet. En meget teknisk krævende og dyr løsning. Til gengæld er der sparet på andre områder ved at bruge dele fra en klassisk Boeing 747 jumbojet alle andre steder, det var muligt. De seks motorer er for eksempel taget fra tre jumbojets, der bliver brugt til løsdele.

Selve raketten, som monsterflyet skal kunne sende afsted, bliver ikke som først planlagt en standardmodel. Der fandtes nemlig kun små raketter, som var egnet til at blive affyret fra luften. I stedet bygger Stratolaunch derfor nu sin egen raket, der har fået navnet Kraken.

Kraken er i mellemstørrelse og skal kunne rumme et par kommercielle satellitter og få dem i omløb om jorden. Prisen vil efter planen blive knap 200 mio. kr. for en opsendelse, altså det halve af hvad Elon Musk tager for en tur med SpaceX’s Falcon-raket. Første opsendelse af Kraken fra ryggen af kæmpeflyet skal ske i 2022, om alt går vel.

Senere er det meningen at bygge en slags rumfærge, som vil kunne lande selv på jorden og genbruges til en ny tur i rummet uden de store problemer.

USA og NASA havde mellem 1981 og 2011 en flåde af rumfærger, der blev sendt afsted på ryggen af en stor engangsraket, men flere ulykker og store omkostninger til at gøre rumfærgerne klar igen sendte programmet på pension.

Siden har USA ikke selv kunne sende astronauter ud i rummet, men er afhængig af gamle, gennemprøvede russiske raketter til det formål. Det var derfor også fra den russiske raketbase Baikonur i Kasakhstan, at den første danske astronaut Andreas Mogensen blev sendt op til den Internationale Rumstation. Og prisen er steget og steget - i 2015 kostede ét sæde ombord på raketten over 500 mio. kr.

USA’s mangel på egnede raketter til nye rumeventyr har fået flere private projekter til at skyde frem – mest kendt er SpaceX med Elon Musk ved roret. Princippet bag SpaceX er at gøre rumrejser mindst ti gange billigere end tidligere, blandt andet ved at genbruge hele raketten.

Ideen om at bruge et fly som affyrringsrampe for en raket, der skal videre ud i rummet, er ikke ny. Fordelen er nemlig, at raketten kan spare en hel del brændstof og motorkraft ved ikke selv at skulle rejse de første kilometer, hvor tyngdekraften trækker mest.

Men ulempen har været, at der ikke fandtes fly, som kunne bære ret store raketter. Dermed blev det kun små raketter, man kunne sende op på den måde, uden ret meget nyttelast. Ved at bygge et enormt, og relativt let fly, håber Stratolaunch altså at kunne løse det problem.