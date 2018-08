Uber, Boeing og Airbus med i vildt projekt: Flyvende biler inden for 10 år

Japan vil have biler op at flyve i løbet af det næste årti og har lokket store aktører med i projektet.

Tror du på, at det vil være muligt at se flyvende biler inden for 10 år?

I Japan gør de i hvert fald. Staten har nemlig besluttet sig for at lancere et stort projekt, som starter om få dage, d. 29. august. Projektet skydes i gang med 21 partnere, og ambitionen er at producere flyvende biler inden for det næste årti. Det skriver flere medier, herunder Bloomberg og det norske medie e24.no.

Globale virksomheder som eksempelvis Uber, Airbus og Boeing er med, ligsom NEC, Japan Airlines og ANA Holdings har tilsluttet sig projektet. Også Cartivator, en startup-virksomhed med Toyota i ryggen, deltager.

Et billede af Cartivators projekt, Skydrive.



»Den japanske regering vil levere den nødvendige støtte, såsom skabelsen af acceptable rammer, så konceptet med flyvende biler kan blive til virkelighed,« forklarer handelsministeriet i Tokyo ifølge Bloomberg. Reguleringen på området ser lige nu ud til at være en af de største hæmsko for at få biler på himlen.

Tiltaget skal eksempelvis afhjælpe trafikpropper, men ifølge e24 er Japan også sakket bagud i forhold til selvkørende- og elbiler, hvorfor landet har interesse i at være forgangsland i udviklingen af flyvende biler.

Uber, der deltager i projektet, har også arbejdet på egen hånd med teknologien. Virksomheden planlægger at investere 20 mio. euros til udviklingen af flyvende biler, svarende til knap 150 mio. kr., over de næste fem år. Udviklingen skal ske i Paris, hvor virksomheden har fået nye faciliteter, og målet er faktisk allerede at tage flyvende taxaer i brug i 2023. Også Cartivator, der deltager i projektet, har førhen arbejdet med udviklingen af flyvende biler.