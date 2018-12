Google-topchef under heftig politisk beskydning

Republikanerne mener, at it-kæmpen diskriminerer dem og demokraterne, at Google lader hånt om brugernes privatliv.

Kan amerikanerne - og resten af verden for den sags skyld - stole på, at Google behandler deres søgninger, emails, privatliv, data fair og ordentligt? Spørgsmålet var i hovedsædet i en mere end tre timer lang krydsforhøring af Google-topchef Sundar Pichai tirsdag aften dansk tid.

Foran en komite i Repræsentanternes Hus måtte Pichai svare på hårde anklager fra begge fløje af det amerikanske politiske spektrum.

»En fri verden er afhængigt af et frit internet, og vi er nødt til at vide, at Google er på den fri verdens side,« lød det fra republikanernes leder i Repræsentanternes Hus, Kevin McCarthy, ifølge The New York Times. Mange af hans partifæller var dog primært optaget af, om de selv bliver forfordelt af Google.

Flere republikanere pegede fx. på, at Google har haft et program, der skulle øge stemmeprocenten i den latinamerikanske del af den amerikanske befolkning, at Google har støttet et juracenter kendt for sine opgør med Ku Klux Klan og at Google søgeresultater har et venstredrejet bias.

Pichai afviste dog konsekvent, at Google som selskab skulle have en bredere politisk holdning.

Mindre konsekvente var svarene om datasikkerhed og Googles fremtid i Kina, hvorfra Google trak sin søgemaskine i 2010, netop for at undgå pres for at påvirke søgeresultaterne.

Google har ifølge Pichai aktuelt ingen planer om at søge tilbage til det marked, men selskabet har på et tidspunkt inden for de seneste år haft mere end 100 ansatte sat til at arbejde på et comeback.

Og så kom et af de hårdeste angreb på Pichai om datasikkerhed faktisk fra den republikanske side af komiteen. Her holdt et medlem pludselig sin iphone op, og spurgte om Google ville vide det, hvis han gik over og satte sig hos sine demokratiske kollegaer på den anden side af salen.

Det kunne Pichai ikke svare på, fordi han »ikke vidste hvilke Google-tjenester, der var installeret på telefonen.