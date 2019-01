Pengestærke investorer jagter det næste robotguld: »Det er den nye milliardindustri«

De store millionbeløb klæber til robotindustrien på Fyn, som har skabt to milliardsalg på få år. Nu vil danske og udenlandske kapitalfonde have en bid af det næste eventyr.

Rigmænd og pengefonde flokkes om robotvirksomhederne på Fyn i håb om at spotte det næste milliardeventyr.

Robotklyngen, der består af 129 virksomheder, har nemlig fået rekordmeget kapital i 2018, hvor der blev skudt 562 mio. kr. i robotklyngen, hvis man fraregner milliardsalget af Mobile Industrial Robots (MIR).

»Interessen for robotvirksomhederne er eksploderet. Jeg kan nemt finde de første 100 investorer, som er interesserede. Men udfordringen er finde dem, der forstår området, fordi robotteknologi er så komplekst. Vi har dog den fordel, at de rette investorer kommer tilbage, når de først har investeret i den første robotvirksomhed,« siger Michael Hansen, investment manager for Invest in Odense.

Tre bud på det næste roboteventyr OnRobot , som udvikler robotarme til at gribe fat om genstande, er måske det bedste bud på morgendagens robotstjerne. Storinvestor i selskabet er Enrico Krog Iversen, der var medstifter af Universal Robots. I sommer kom den amerikanske kapitalfond Summit Partners ombord med et trecifret millionbeløb. OnRobot vil vokse med over 1000 pct. og nå en omsætning på næsten 1,9 mia. kr. i 2023.

, som udvikler robotarme til at gribe fat om genstande, er måske det bedste bud på morgendagens robotstjerne. Storinvestor i selskabet er Enrico Krog Iversen, der var medstifter af Universal Robots. I sommer kom den amerikanske kapitalfond Summit Partners ombord med et trecifret millionbeløb. OnRobot vil vokse med over 1000 pct. og nå en omsætning på næsten 1,9 mia. kr. i 2023. Blue Ocean Robots , som laver industrirobotter sammen med forskellige partnere, fik en massiv kapitalindsprøjtning på 100 mio. kr. fra kapitalfonden Nordic Eye. Blue Ocean Robots har netop landet en rekordordre på 500 robotter til Japan. Selskabet har meldt ud, at målet er en omsætningsvækst på 1000 procent frem mod 2023.

, som laver industrirobotter sammen med forskellige partnere, fik en massiv kapitalindsprøjtning på 100 mio. kr. fra kapitalfonden Nordic Eye. Blue Ocean Robots har netop landet en rekordordre på 500 robotter til Japan. Selskabet har meldt ud, at målet er en omsætningsvækst på 1000 procent frem mod 2023. Kubo Robotics står bag en læringsrobot, som kan lære skoleelever at kode og programmere. Det er stadig et forholdsvis nyt selskab fra 2016, men det har alligevel fået flere store investorer ombord og fået gang i eksporten til hele Skandinavien. I 2019 er ambitionen at slå sig fast i store dele af EU og USA Finans har talt med flere eksperter og investorer, som peger på disse tre robotvirksomheder som de mest oplagte bud på den næste internationale robotsucces:

Investeringerne kommer efter to kæmpehandler, hvor amerikanske Teradyne købte Universal Robots i 2015 og MIR i 2018 for godt 2 mia. kr. og 1,7 mia. kr.

En del af kapitalen til robotklyngen kommer fra familien Krog Iversen, som har geninvesteret dele af den gevinst, de fik på Universal Robots. Men også Vækstfonden og venturefonde som Nordic Eye har skudt trecifrede millionbeløb i de fynske robothåb.

»Robotteknologi er den nye milliardindustri, og eftersom vi har et af Europas stærke robotmiljøer på Fyn, er det et stort indsatsområde for os. Vi har til dato skudt over en kvart milliard i robotvirksomheder, og vi er hele tiden på udkig efter nye emner,« siger Rolf Kjærgaard, investeringsdirektør i Vækstfonden.

Vækstfonden skød et tocifret millionbeløb i Universal Robots, men indkasserede tæt på en milliard, da virksomheden blev solgt i 2015.

Indtil videre har vores robotinvesteringer været en kæmpe succes, så snart de har ramt markedet. Niklas Marschall, adm. direktør i KMD Venture A/S

Succeshistorierne har endda lokket private investorer frem med millioner, langt før teknologien og produktet er færdigudviklet.

Det er bl.a. KMD Venture, som satser på selskaber i den spæde start, hvor en klassisk kapitalfond typisk ikke er interesseret.

»Der er så meget guld i robotklyngen, men fordi vi har med hardware at gøre, skal der rigtig meget kapital til i udviklingsfasen. Det er selvfølgelig risikabelt, men indtil videre har vores robotinvesteringer været en kæmpe succes, så snart de har ramt markedet,« siger Niklas Marschall, adm. direktør i KMD Venture.