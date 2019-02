Privat organisation forsøger at lande på Månen – rumsonde sendes afsted på fredag

»Del nyheden. Vi er på vej til Månen.«

Kan Israel lande en rumsonde på månen? Det finder vi snart ud af.

Det skabte overskrifter, da den private, israelske organisation SpaceIL først i juli og siden i december annoncerede, at Israel - som det fjerde land i verden efter USA, Sovjetunionen og Kina - vil lande en rumsonde på Månen.

Søndag blev datoen for månelandingsprojektet så offentliggjort - raketten med rumsonden bliver sendt afsted på fredag den 22. februar, oplyser SpaceIL på Twitter:

»Del nyheden. Vi er på vej til Månen,« skrev de efterfulgt at et billede, hvor datoen 22.02.19 blev vist.

Månemissionen skal ske i samarbejde med den Israelske statsejede virksomhed Israel Aerospace Industries (IAI), som har været med til at udvikle rumsonden med navnet "Beresheet" for SpaceIL, beskrev nyhedsbureauet Reuters i januar. Projektet er dog primært privat finansieret.

Sonden bliver tilknyttet en SpaceX-raket (SpaceX er Elon Musks rumfartsselskab), og raketten skulle oprindeligt have været sendt afsted i december, men projektet blev ifølge SpaceIL forsinket på grund af SpaceX.

Efter ca. to måneders rejse skal sonden gerne nå frem til Månen, cirkulere omkring den og til sidst lande på den. Med ombord har den en tidskapsel med DVD'er, der indeholder billeder af israelske borgere, tegninger fra israelske børn og andre nationale memorabilia, herunder historier om overlevende i Holocaust, oplyste SpaceIL i december. Det er ikke meningen, at sonden skal hjem igen, - og der er ikke mennesker om bord.

Landingen af sonden på Månen skal »vise Israels stærke evner inden for en række af områder,« lyder det på IAI's hjemmeside. Desuden håber man, at projektet åbner muligheder for at fremme videnskabelig forskning og uddannelse til de næste generationer.

Raketten med sonden skal afsendes fra det amerikanske militærs rumaffyringsstation i Florida, Cape Canaveral Air Force Station.

Ifølge det israelske medie Hareetz.com har den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, bedt selskabet om at sikre, at der en Bibel om bord på fartøjet. Han var dog - ifølge mediet - ikke klar over, at der allerede er en Bibel om bord - i elektronisk form.

»Dette vigtige projekt placerer Israel sammen med verdens stormagter. Jeg tror, at alle israelske borgere kan være stolte,« har han ifølge mediet sagt om projektet.

SpaceIL blev stiftet i 2011 og er en privat, nonprofit-organisation, der arbejder med videnskabelig og teknologisk uddannelse i Israel. Den er primært finansieret af private investeringer.