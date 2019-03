For hvert køb du foretager med Apple Card, bliver to pct. af beløbet overført til din konto.

Apple udvider sin betalingsløsning Apple Pay med kreditkortet Apple Card.

Den nye banktjeneste blev lanceret ved årets forårsevent og er udviklet i samarbejde med Goldman Sachs og MasterCard.

Det skriver Computerworld.

Apple Card er et supplement til Apple Pay, hvor brugeren kan få overblik over forbrug, lån og belønninger i app’en Apple Cash. Hver gang Apple Card benyttes, får forbrugeren to pct. af beløbet som belønning i form af Daily Cash, der kan bruges hvor som helst.

Apple satser i fremtiden på TV og nyheder

Den amerikanske tech-gigant meddeler, at de vil sætte ind mod kreditkortsnyd, og derfor skifter firmaet CVV-sikkerhedskoden på kortet ud med en dynamisk CVV-kode, der skifter, hver gang man benytter kortet.

På nyere versioner af iPhones vil hvert køb skulle godkendes med Touch ID eller Face ID, og Apple får ikke informationer om, hvad forbrugeren har købt, hvor henne eller hvor meget forbrugeren har købt for.

Apple vil tage kampen op med Netflix og HBO

Apple Card kommer med et platin-kort i genkendeligt Apple-design uden kontonummer, CVV-sikkerhedskode eller navn på kortet. Oplysningerne vil i stedet stå i app’en, og kortet kan bruges de steder, Apple Pay ikke anvendes endnu.

Ved forårslanceringen meddelte Apple også ud, at de vil konkurrere med Netflix og HBO med en ny streamingtjeneste kaldet Apple TV+.