Den studerende hævder, at Apples ansigtsgodkendelse fejlagtigt har fået ham indblandet i en tyverisag.

En amerikansk studerende har sagsøgt Apple for 1 mia. dollars, eller hvad der svarer til 6,6 mia. kr.





Søgsmålet kommer, efter at den studerende fejlagtigt blev anklaget for en række tyverier i Apple-butikker i Boston, New Jersey, Delaware og Manhattan i USA. Det skriver Bloomberg.





Den 18-årige Ousmane Bah beskylder Apples Face ID for fejlagtigt at have knyttet ham til tyverierne.





Personen, der i virkeligheden stod bag tyverierne, havde stjålet Ousmane Bahs ID, som viste navn, adresse og andre personlige informationer.





ID’et havde dog intet billede. Derfor beskylder Ousmane Bah nu Apple for at have programmeret sit genkendelsessystem i butikkerne til at linke overvågningsbilleder af den rigtige gerningsmand med Ousmane Bahs ID.





Under efterforskningen af tyveriet stod det klart, at gerningsmanden og Ousmane Bah på ingen måde ligner hinanden.





Desuden var Ousmane Bah til afslutningsfest på sit gymnasium på Manhattan, da Boston-tyveriet fandt sted. Her blev der stjålet varer for godt 8.000 kr.





Søgsmålet argumenterer for, at »brugen af ansigtsgenkendelses-software i Apples butikker for at opspore individer, der er mistænkt for tyveri, er den type Orwellanske overvågning, som forbrugerne frygter« med henvisning til forfatteren George Orwells aversioner mod Big Brother-samfundet.





Det er endnu uvist, om sagen kommer til at holde i retten.