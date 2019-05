Japan begynder testkørsel af verdens hurtigste tog

En ny udgave af Japans hurtigtog Shinkansen er nu klar til test med 400 kilometer i timen. Når det kommer i drift, bliver det verdens hurtigste traditionelle tog.

Jesper Kildebogaard, f. 1978, er tech-journalist på Finans og har skrevet om it og teknologi siden 2005. Først på Computerworld og siden på Ingeniørens it-medie Version2, begge steder med it-folk som kræsne og kritiske læsere. Før det har Jesper arbejdet med kommunikation hos Novozymes. Studietiden blev brugt på Roskilde Universitet, med miljøvidenskab og journalistik som hovedfag, samt en erhvervsrettet mastergrad fra Leeds University som supplement. Når han ikke muntrer sig med ny digital teknologi, spiller Jesper helt analog og akustisk musik på trommer og slagtøj og er blandt andet leder af et 50-mands harmoniorkester i sin fritid.

Mens Danmark døjer med sporarbejde og en splinterny jernbane, der kun kan klare to tog i timen, har andre lande haft hurtigtog i årevis.

I Japan blev hurtigtoget Shinkansen således indviet i 1964, og nu arbejder japanske ingeniører på at sende passagererne endnu hurtigere afsted end i dag, hvor toget rammer 320 kilometer i timen. Det nye Alfa-X-tog bliver verdens hurtigste og begynder i dag fredag de første, faste testture med op til 400 kilometer i timen. Det skriver Bloomberg.

Planen er dog ’kun’ at køre med 360 km/t i den daglige drift, men det er stadig en spids hurtigere end Kinas Fuxing Hao, som i dag kører op til 350 km/t.

Kineserne, som det seneste årti har satset massivt på højhastighedstog, har dog tid til at prøve at slå den rekord, for det japanske Alfa-X-tog forventes først at komme i normal drift i 2030.

Inden da skal toget måske udvikles yderligere, for med så høje hastigheder opstår der nogle fysiske udfordringer, som skal være løst. For eksempel når toget kører ind i en tunnel og rammer luften, som ikke lige kan skubbes til side som ude i det fri. Derfor har Alfa-X-toget en 22 meter lang snude, der skal skære sig igennem luften som en kniv.

At få hastigheden ned igen er også en opgave, der kræver mange overvejelser. Udover normale bremser på togets hjul er der også installeret magnetbremser, altså stærke elektromagneter nær skinnerne, og luftbremser på taget, som en slags omvendt jetmotor.

Shinkansen kører med traditionelle tog, men de såkaldte maglev-tog er hurtigere. Her sørger et elektromagnetisk felt for, at toget ’svæver’ over banen og dermed ikke har rullemodstand. Det giver mulighed for endnu højere hastigheder, og i Japan er man ved at bygge en maglev-baseret bane, hvor toget skal køre 505 km/t, når projektet er færdigt i 2027.

Målt på mængden af hurtige tog kan Japan – eller nogen andre lande – dog konkurrere med Kina. Her er der de seneste ti år bygget 31.000 kilometer højhastighedsbane, med mindst 6.000 mere under konstruktion. Dermed har Kina mere jernbane til højhastighedstog, end resten af verden har tilsammen.

I Danmark kører DSB’s lyntog med op til 180 km/t, og der er ikke fra politisk side lagt op til at bygge jernbaner med egentlige højhastighedstog. Fartrekorden på dansk grund er 255,5 km/t, ifølge fagbladet Ingeniøren, og blev sat med et særligt testtog fra Deutsche Bahn i december 2018. Det er lige over hastighedsrekorden for damptog, der blev sat i 1945.