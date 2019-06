Fusionen af Sprint og T-Mobile - USA's tredje- og fjerdestørste teleselskab - vil svække konkurrencen og skade forbrugerne, lyder det nu i et gruppesøgsmål fra 10 forskellige stater.

Hvis der er én ting, der formår at forbinde USA og samle de forskellige stater på kryds og tværs, er det mobilmasterne. Det ved teleselskaberne Sprint og T-Mobile sikkert udmærket i forvejen, men nu bliver de i hvert fald mindet om det igen på en lidt mere dramatisk vis.

Tirsdag indgav advokater fra 10 stater nemlig et søgsmål mod USA’s tredje- og fjerdestørste teleselskab, der i færd med at fusionere forretningerne i en handel til en værdi af svimlende 26 mia. dollars.

Fusionen afventer en godkendelse fra den amerikanske justitsminister, og det er sådan set det springende punkt, for advokaterne forsøger nu at overbevise domstolene om, at det sammensluttede selskab vil stille de amerikanske forbrugere - i særdeleshed de lavestlønnede - dårligere, fordi det vil føre til mindre konkurrence og højere priser.

Søgsmålet anføres af Letitia James fra New York, der i New York Times beskriver Sprint og T-Mobiles forehavende som »lige præcis den form for forbrugerskadende og jobdræbende megafusioner, vores konkurrencelove blev designet til at forhindre«.

Udover New York er Californien, Colorado, Connecticut, District of Columbia, Maryland, Michigan, Mississippi, Virginia og Wisconsin repræsenteret i søgsmålet.

I første omgang har det fået de to teleselskaber til at understrege, at de er forpligtet til at sikre alle områder og borgere adgang til det trådløse net i en situation, hvor de største spillere - AT&T og Verizon - altså får en konkurrent mindre at slås med.

Fusionen tiltrækker sig i det hele taget en masse opmærksomhed i USA, hvor demokratiske politikere har bemærket, at højtstående chefer for de to teleselskaber gentagne gange har overnattet på præsident Trumps hoteller siden offentliggørelsen af planerne sidste år.