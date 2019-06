80'er nostalgi: Verdens mest solgte computer genopstår

Commodore har solgt mere end 17 mio. eksemplarer af computeren. Nu er den i handlen igen med fuldt funktionelt udstyr.

Moderne versioner af ikoniske spillekonsoller har de seneste år oplevet en stigende popularitet, og nu er turen kommet til den legendariske Commodore 64 computer.

Det skriver CNN Business.

Computeren, der blev kendt som 'brødkassen' på grund af dens ydre, er en 8-bit hjemmecomputer, der særligt var populær i 1980'erne. Den blev primært brugt til de mest basale kontor-funktioner og mere primitive spil som 'Hugo' og 'Bubble Bobble'.

Den var begrænset til en 64 KB hukommelse, der i dag svarer til omtrent det samme som en lang mail. Den blev dengang solgt til en pris på 595 dollar, hvilket svarer til mere end 3.900 kr.

Den nye og mere komplekse version af Commodore 64 er en videreudvikling på den miniversion, der blev lanceret sidste år af Retro Games. Det opdaterede produkt bliver leveret med et fuld størrelse retro-tastatur, et klassisk joystick og et udvalg af de velkendte spil herunder 'Speedball' og 'Cyberdyne Warrior'.

Hele sættet kommer til at koste knap 200 dollar, når salget af computeren starter i december.

Ifølge producenten Commodore International solgte Commodore mere end 17 mio. udgaver af computeren. Dermed er Commodore 64 blevet registreret af Guinness Book of World Reords som den mest solgte computer nogensinde.

For ekstra nostalgi er der i computeren indbygget et skærmfilter, så brugeren kan nyde det retro skærmlook med vandrette striber på skærmen.