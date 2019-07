Høreapparatkoncernen bliver igen teknologisk førerhund, når GN og Google inden længe kan koble høreapparater til Android-telefoner. Men konkurrencefordelen kan blive kortvarig, vurderer en analytiker.

Danske GN Store Nord står på spring med et teknologisk servees i kampen på det globale høreapparatmarked.

For et år siden indgik GN et samarbejde med Google om at udvikle en teknologi, der kan forbinde høreapparater med Android-telefoner. Nu er høreapparatkoncernen så langt, at teknologien bliver testet af kunder.

GN’s høreapparater vil være de første på markedet med teknologien, og det kan blive en vigtig salgstrumf på et høreapparatmarked, hvor GN lige nu er nummer fire.

»Det har altid en værdi at være først med en vigtig feature, selv om det er svært at afgøre, hvad den isoleret set vil betyde for vores salg. Men det er en teknologisk fordel, som vi vil forsøge at udnytte, fordi det at kunne snakke i telefon og høre musik gennem høreapparatet bliver vigtigere for brugerne,« siger Jakob Gudbrand, topchef i GN Hearing.

Med den nye teknologi vil GN’s høreapparat kunne bruges som et headset – altså til at tale i telefon og lytte til musik og videoer på en Android-telefon.

I første omgang bliver den nye feature kun inkorporeret i GN’s dyreste høreapparater, Resound Linx Quattro og Beltone Amaze, som blev lanceret sidste år.

»Det er bl.a. en måde at differentiere vores high-end høreapparater og gøre dem mere eksklusive. Det er selvfølgelig et taktisk element, som gerne skulle øge muligheden for vækst på vores dyreste høreapparater,« siger Jakob Gudbrand.

GN var også først med en streamingteknologi til Apples iPhone i 2014, og først to år efter fik konkurrenterne inkorporeret samme teknologi i deres høreapparater.

Men det er meget tvivlsomt, om GN kan bevare eksklusiviteten til Android lige så længe, selv om det danske selskab skulle være først med teknologien. Det var nemlig Google, der rakte ud til GN sidste år, og planen er, at Google gør teknologien tilgængelig for andre producenter på et tidspunkt.

»GN får måske en kortvarig konkurrencefordel, hvor selskabet er det eneste med Andriod-teknologien. Men belært af dengang GN fik et forspring på teknologien til Apple vil konkurrenterne hoppe på Android, når teknologien bliver offentligt tilgængelig. Det er jo Googles teknologi og ikke GN’s,« siger Rune Majlund Dahl, GN-analytiker hos DNB Markets.