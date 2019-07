Du styrer den med din iPad: Milliardær sætter luksusyacht til salg

Yachten fra 2013 er vurderet til en værdi på godt 100 mio. kr.

Luksusyachten Adastra er blevet sat til salg, og for en »salgsvenlig pris« kan den blive din.

Yachten, der er ejet af shipping-milliardæren Anto Marden, kan styres ved hjælp af en iPad og er en såkaldt trimaran til en værdi på cirka 100 mio. kr.

Det skriver CNN.

Det maritime luksusfartøj fra 2013 har fem soveværelser, fire badeværelser og egen bar og er designet af John Shuttleworth. Hans arbejde har sikret Adastra en række design-awards - bl.a. prisen for Most Innovative Design ved World Superyacht Awards.

Selvom yachten ligner noget fra Batman-filmene, er der tænkt særligt over Adastras aftryk på miljøet, og derfor forbruger yachten kun 14 pct. af den mængde brændstof, som yachts i samme klasse normalt bruger.

»Det er uundgåeligt, at der opstår en trend for at nedbringe sit brændstofforbrug - og jeg tror, at superyachts må ligne noget à la den her i fremtiden,« udtalte John Shuttleworth til CNN i 2013.

Anto Marden og hans kone Elaine sælger yachten, fordi deres cruise-dage ifølge CNN er ovre.

»Efter syv år har vi stort set sejlet alle de steder hen, vi vil. Nu bliver hun ikke brugt nok,« siger Anto Marden til CNN.