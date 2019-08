Fremtidens 5G-telefoner bliver batteritørstige – ligesom alle 5G-masterne

Når vi de kommende år får telefoner, der understøtter 5G, kan vi se frem til kortere batteritid. Teknologien bag kommer nemlig til at sluge strøm, både i telefonerne og i selve mobilnettet, advarer fagfolk.

Telefoner, der kun lige kan klare sig igennem en dag på batteri, er en af bagsiderne af det moderne liv med en smartphone. Men det kan blive meget værre, når vi de kommende år begynder at få telefoner, der understøtter 5G-netværket, som er endnu hurtigere end dagens 4G-teknologi.

En af de teknologier, der er med til at gøre 5G til et fartmonster, er nemlig også med til at gøre 5G-hardware til en slem batterisluger. Det skriver det amerikanske fagmedie IEEE Spectrum og danske Ingeniøren.

Med 5G er der brug for væsentligt mere energi at sende og modtage opkald og data, og det vil ramme batteritiden på telefonerne, vurderer James Kimery fra elektronikgiganten National Instruments.

Hvor stort et merforbrug, der er tale om, giver han ikke noget bud på, men det gør China Mobile for den anden side af ligningen, nemlig mobilmasterne i et 5G-netværk. Her skal der bruges omkring tre gange så meget energi, i forhold til i dagens 4G-netværk. Og for at få de lynhurtige hastigheder, som er 5G-nettets primære salgsargument, skal der tillige bruges mange flere mobilmaster end i dag. Det samlede energiforbrug vil altså stige kraftigt i mobilnettet.

Hvad er 5G 5G er femte generation af mobilnetværket. I forhold til det nuværende 4G-netværk, som dækker 99 pct. af Danmark, har det langt større kapacitet, højere hastigheder og lavere forsinkelse. Det betyder, at det trådløse netværk kan komme op på gigabit-hastigheder, som overgår det allerhurtigste bredbånd til hjemmet. Kapaciteten afhænger dog af, hvilken frekvens 5G-nettet kører på. F.eks. vil TDC i første omgang rulle sit 5G-netværk ud på 700 mhz-frekvensen, hvilket betyder, at hastighederne ikke bliver meget højere end det mobilnet, vi er vant til. Hvis danskerne skal kunne mærke gigabit-hastighederne, skal 5G-nettet køre på langt højere frekvenser. Men det vil betyde, at dækningen bliver langt ringere, og at der skal langt flere telemaster op. TDC har valgt Ericsson til at bygge sit 5G-netværk og planlægger et landsdækkende 5G-netværk ved udgangen af 2020.

Problemet er den måde, data og dermed tale bliver sendt på i 5G-nettet. Siden man tilbage i 1990’erne skiftede til digitale systemer med GSM-telefoner, er signalet blevet delt op i små bidder, som så kunne pakkes så effektivt som muligt på de frekvenser, man nu havde til rådighed. Et af de tricks, der giver højere hastighed, er at sende mange datapakker afsted samtidigt, på hver sin frekvens.

Med 5G-teknologien bliver det trick brugt til meget højere hastigheder end i dag, og derfor skal både telefoner og mobilnetværket være klar til at kunne sende og modtage signaler, der er fordelt ud på hele ’klaviaturet’, og det kræver ekstra energi.

Problemet er til dels opstået, fordi telebranchen ønskede at nå hurtigere frem til en fælles standard for 5G end først planlagt. Man endte derfor med at bruge samme principper til at sende og modtage signalerne som i dag – men altså med en uheldig bivirkning, når det blev parret med 5G-systemets højere båndbredde.

Nu arbejder en arbejdsgruppe på at finde bedre løsninger. De vil tidligst være klar i slutningen af 2019, og hvis industrien på globalt plan accepterer den nye løsning, vil de skulle opgradere alt det nuværende udstyr. Det tager tid, så det bliver ikke ved udrulningen af 5G de kommende år, at der potentielt er en løsning.

I Danmark har TDC meldt ud, at Danmark vil være dækket af et 5G-netværk inden udgangen af 2020. På telefonsiden er de første telefoner fra blandt andet Samsung og OnePlus kommet i 5G-versioner, mens Apple forventes at vente til 2020 med at understøtte den nye teknologi.