Robotterne skal primært sælges til virksomheder, der kan bruge hundene i situationer, der er farlige for mennesker.

Der er intet så skønt som en vuffelivov. Og nu kan de firbenede venner snart fås i en robotversion.

Det skriver The Verge.

Siden juni har virksomheden Boston Dynamics talt om at starte salget af deres robothund med navnet Spot. I sidste uge kom det endelig frem, hvad de fremtidige futuristiske dyreejere har i vente.

Robothunden følger ordrer, kan klatre på forhindringer og kan holde balancen på ujævnt terræn. Det gør den perfekt til at navigere i ukendt miljø, og derfor er planen også, at Spot primært skal sælges til virksomheder.

Spot skal nemlig i første omgang ikke bare være en kæledyrshund, men skal lære færdigheder, som den kan bruge til at udføre opgaver, som er for farlige for mennesker. Det kan f.eks. være at kontrollere for gaslækager eller at bevæge sig på radioaktive områder. Da Spot er vandtæt, kan den også udføre opgaver under ekstreme vejrforhold.

I øjeblikket tester Boston Dynamics på livet løs snesevis af robothunde, og ifølge virksomheden vil den første hund snart forlade laboratoriet for at arbejde i den virkelige verden. I øjeblikket fokuserer Boston Dynamics dog primært på hundenes anvendelse i lukkede og kontrollerede rum, så det er usandsynligt, at du snart vil se Spot i offentligheden

På trods af at Boston Dynamics historisk har bygget robotter til det amerikanske militær, var der hurtigt en talsmand fra virksomheden, der udtalte, at Boston Dynamics ikke er interesserede i at bruge Spot som et våben.

»Grundlæggende ønsker vi ikke at se Spot gøre noget, der kan skade mennesker, selv hvis det er i en simuleret situation. Det er en holdning, som vi står fast ved, når vi taler med vores kunder,« siger Michael Perry, der står for forretningsudviklingen i virksomheden.

Markedsførelsen af Spot henvender sig dog også til politiafdelinger, men ifølge Boston Dynamics vil hundene udelukkende blive brugt til bortskaffelse af bomber og andet farligt materiale.