Hvis du kan huske dine koder, så gør du sandsynligvis noget forkert.

Bruger du også det samme password til alle dine konti? Og ændrer det til noget, der minder om det gamle, hvis du absolut skal skifte den?

Du er absolut ikke alene, og det britiske National Cyber Security Centre (NCSC) offentliggør nu i en ny rapport nogle af de passwords, der har størst risiko for at blive hacket.

Det skriver The Guardian.

Der er tale om koder der indeholder almindelige (britiske) navne som Ashley og Michael, fiktionskarakterer som Superman og Naruto og fodboldhold som f.eks. Liverpool og Chelsea.

Hvis dine koder minder om nogle af ovenstående, skal du nok overveje at skifte dem med det samme. Og hvis du vil have hjælp til at lave nogle nye koder, som er sværere at hacke, kan du passende bruge den guide som NCSC har udarbejdet.

Hvordan finder jeg ud af om mit kodeord har været hacket?

Den bedste måde at tjekke det på er ved at besøge sikkerhedshjemmesiden haveibeenpwned.com. Du indtaster bare din email-adresse, og så fortæller siden dig, om den kan forbindes til kendte datalæk.

Skal jeg bruge en password-manager?

En password-manager er en konto, som du kan tilgå via nettet eller en app, hvor du kan samle alle dine koder og få manageren til at oprette og huske avancerede kodeord. Det er uden tvivl den mest sikre måde at oprette og beskytte dine kodeord på, og de fleste web-browsere tilbyder dig at bruge det.

Må jeg bruge den samme kode mere end én gang?

Det korte svar er nej. Det er ultimativt det farligste, du kan gøre, hvis du gerne vil undgå at blive hacket, for hvis der opstår et datalæk ét sted, så spreder det sig lynhurtigt til dine andre konti. Det er også en dårlig idé at bruge koder, der minder om nogle, du tidligere har brugt.

Hvordan kan jeg sikre mig, at mine koder er helt sikre?

Hvis du gerne vil være helt sikker på, at ingen kan hacke dine konti, så kan du bruge noget tid på at installere programmet Authy, som også tilbyder såkaldt to-trins-godkendelse alle de steder, du skal logge ind.

Og sidst men ikke mindst, så undgå for guds skyld at vælge et kodeord, som er nemt at huske. Hvis du kan huske din kode, så er det sandsynligvis en dårlig én.