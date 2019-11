Rusland forbyder telefoner og computere uden russisk software

Fra næste sommer bliver det forbudt at sælge elektroniske gadgets, som ikke har bestemte russiske apps installeret på forhånd. En hjælp til den ældre generation, lyder begrundelsen, men kritikere frygter øget overvågning.

En ny iPhone kommer fra juli måned til at få et russisk fingeraftryk, hvis den skal sælges lovligt i Rusland. Fremover skal alle telefoner, computere, smarte fjernsyn og andre elektroniske gadgets nemlig leve op til en ny lov, der netop er blevet vedtaget i det russiske parlament, dumaen. Det skriver Forbes.

De nye regler stiller krav om, at en række russiske apps og tjenester fremover skal være installeret på forhånd, så man som ejer af en ny telefon ikke først skal downloade softwaren for at komme i gang med for eksempel de russiske svar på Facebook og Twitter.

Hvilke apps og programmer, der kommer på listen, er dog endnu uklart. Den beslutning er uddelegeret til den russiske regeringsledelse.

Ifølge det uafhængige russiske medie Meduza, der holder til i Letland, lød politikernes begrundelse for loven blandt andet, at det skulle være lettere for ældre mennesker at tage de russiske it-tjenester i brug. Samtidig handler det om at beskytte russiske selskaber mod den vestlige dominans på internettet. Men hvilke apps, der skal på listen, er altså ikke op til dem.

Mens telefonproducenter, der sælger Android-telefoner, er vant til at føje software til på forskellige markeder – for eksempel WeChat i Kina – er loven et stort problem for Apple, som er meget restriktive med, hvad der må være installeret på en iPhone fra fødslen. Apple har da også tidligere protesteret over loven og truet med helt at trække sig fra det russiske marked, hvis den bliver gennemført.

En af ændringerne i loven, i forhold til den oprindelige version, er dog at bøden for at bryde reglerne blev sænket markant. Omkring 20.000 kr. vil det koste i bøde, ifølge den nu vedtagne lov.

I USA er opmærksomheden dog ikke kun rettet mod Apples salg i Rusland i fremtiden, men også muligheden for at den russiske regering med loven vil tvinge overvågningssoftware ind på alle former for elektronik. Politikerne i dumaen afviser, at det vil ske – udover hvad de forskellige, populære apps i forvejen har indbygget af overvågning.

Den nye lov kommer i halen på en omfattende internetlov, der også skal styrke russiske interesser. For eksempel er det internationale system til rent teknisk at finde rundt på internettet – DNS-systemet – blevet udfaset i Rusland og erstattet af en lokal løsning. Dermed får de russiske myndigheder langt mere kontrol over internettet i Rusland.